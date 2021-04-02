Директора муниципального предприятия в Камне-на-Оби осудят за подлог

Следственный комитет завершил разбирательство по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности директора одного из муниципальных унитарных предприятий Камня-на-Оби. Руководителя обвиняют в растрате и подлоге.

"По данным следствия, в 2019 году заместитель директора предприятия трудоустроил в учреждение на должность слесаря-ремонтника своего родственника, а также дал указание изготовить подложные документы, в том числе табели учёта рабочего времени, о якобы исполнении им своих служебных обязанностей", – сказано в сообщении ведомства.

В результате благодаря незаконной схеме директор похитил из бюджета предприятия более 153 тысяч рублей. В ходе следствия свою вину мужчина признал полностью. Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что против эксперта-физика "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" возбудили уголовное дело. Научного сотрудника уличили в том, что он имитировал деятельность, но на деле не производил требуемых от него действий.