Колыванский районный суд Новосибирской области отложил рассмотрение иска о взыскании долга с шестилетней девочки. Но теплоснабжающая компания "СибТЭК", от лица которой он был подан, не собирается отказываться от своих требований, заявляя, что ответственность лежит на отце ребёнка.

Как пишет "Российская газета", в 2016 году мать девочки умерла от осложнений после гриппа. Ребёнок стал законным наследником доли квартиры. По словам истца, платежи за отопление с той доли, которую унаследовала девочка, перестали приходить ещё за два месяца до смерти матери. На данный момент долг превышает 24 тысячи рублей.

"Иск был подан на имя предполагаемого наследника в лице её законного представителя. Формулировка по закону звучит вот так. В квартире четыре собственника: сама девочка, её дядя, бабушка и дедушка. Но если платежи от лица бабушки и дяди поступают регулярно, то доли ребёнка и её деда не оплачиваются. На данный момент ежемесячный платёж должен составлять 416 рублей 33 копейки, но за несколько лет сумма накопилась немаленькая", – рассказала юрист Анна Понушкова.

Интересы ребёнка в суде представляет дядя девочки. На адвоката у семьи денег нет, родственники своими силами пытаются доказать неправомерность иска.