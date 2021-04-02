На Алтае не будут продлевать субсидии на оплату ЖКХ в беззаявительном порядке

В Алтайском крае больше не будут продлевать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в беззаявительном порядке. Об этом сообщает официальный сайт региона.

В Минсоцзащиты рассказали, что гражданам, которым по тем или иным причинам льгота положена, должны представить пакет документов для назначения этого вида социальной поддержки на следующий срок.

Обратиться с пакетом необходимых документов можно одним из следующих способов:

в Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

в управление социальной защиты населения по месту жительства;

по почте заказным письмом, при этом копии документов должны быть заверены нотариально.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в России будет отменён ряд льгот, которые вводились во время пандемии коронавируса.