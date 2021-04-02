Ни Барнаула, ни Бийска. Названы лучшие для жизни города России

Лучшими для жизни городами с населением от 1 миллиона человек в России стали Москва, Санкт-Петербург и Казань. О таком результате исследования индекса качества городской среды за 2020 год от института развития "Дом.рф" и бюро "Стрелка" заявил заместитель главы Минстроя Максим Егоров.

Как отмечает "Интерфакс", следующие места в рейтинге заняли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Красноярск. В списке городов с населением от 250 тысяч человек высшие баллы набрали Грозный, Сочи, Тюмень и Краснодар. Среди муниципалитетов с населением от 100 тысяч человек самыми благоприятными для жизни названы города Подмосковья.

Как отметил в ходе презентации результатов вице-премьер Марат Хуснуллин, в целом индекс качества городской среды в России в 2020 году увеличился на 4%.