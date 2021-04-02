Школьница из Барнаула может стать ведущей на телеканале "СТС Kids"

Восьмилетняя жительница Барнаула Арина Жулина вошла в двадцатку финалистов конкурса, который проводит телеканал "СТС-Love". Победитель кастинга станет ведущим.

"CTC Kids" ищет ведущего в новое шоу. А точнее, соведущего для лауреатов ТЭФИ-Kids Насти Князевой и Вовы Левченко. Команда телеканала внимательно отсмотрела сотни видеозаписей и отобрала 20 финалистов, которые будут приглашены в студию, чтобы познакомиться лично", – сообщили в пресс-службе телеканала.

Барнаульская школьница ведёт четыре канала на YouTube и блог в Instagram. По словам девочки, её общая аудитория – 1,5 миллиона человек.

Быть блогером Арине помогает её мама.