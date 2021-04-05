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Другого пути нет. Трёхлетний дом-долгострой на Потоке завершат, добавив этаж и 30 квартир

, ИА "Амител"
Мэрия "закрыла глаза" на все проблемы проекта и позволила инвестору провести реконструкцию
Строительство дома на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52 / Фото: наш.дом.рф

Строительство дома на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52 / Фото: наш.дом.рф

Барнаульский застройщик планирует завершить трёхлетний проблемный дом-долгострой на Потоке. Чтобы сдать ЖК в срок – в 2018 году, – инвестору не хватило средств. Выход он нашёл только сейчас: компания намерена увеличить этажность здания, а деньги от продажи квартир направить в стройку. Обновлённый проект презентовали на градсовете, но эксперты отказались его рассматривать: по их мнению, мэрия толкает архитекторов на "серые схемы".

"Проект надо заворачивать"

60 дольщиков дома на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52, не могут получить недвижимость почти три года. Застройщик – компания "Дельта" – в 2018 году заявил, что он "чуть-чуть" не рассчитал и средств покупателей для завершения объекта ему не хватило. Банки отказались кредитовать проект, а крупных инвесторов привлечь не удалось.

Так двухэтажный "скелет" дома простоял "замороженным", пока в конце 2020 года в Барнауле не изменили правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Согласно корректировкам, на участке, где и находится недострой, с 2020 года разрешено возводить многоэтажные дома выше трёх этажей. "Дельта" обратилась в мэрию, и чиновники выдали компании новый градостроительный план земельного участка. Этот документ даёт инвестору право изменить этажность ЖК.

Проект дома, утверждённый в 2017 году, не рассматривали на градостроительном совете. Дело в том, что в старых правилах землепользования и застройки квартал в границах улиц 1-я Западная, 80-й Гвардейской Дивизии, Петра Сухова, Эмилии Алексеевой (где и находится дом) располагался в зоне Ж-3 (зона застройки малоэтажными жилыми домами). Возведение объектов в этой зоне не требовало согласования градсовета. Но в новых ПЗЗ от 2020 года квартал перевели в зону Ж-1 (зона застройки многоэтажными домами). Возведение объектов в этой зоне уже требует прохождения градсовета.

"Дом включён в перечень проблемных объектов, поэтому для завершения строительства и ввода в эксплуатацию необходимо было внести соответствующие изменения в документацию, в правила землепользования и застройки. Потому что единственная возможность построить дом – это увеличить этажность. Объект не завершён, с ним работает госинспекция Алтайского края, правоохранительные органы. Исходя из этих обстоятельств просим рассмотреть проект. Иначе получим проблемный объект с участниками долевого строительства", – с такими словами обратился к градостроительному совету начальник комитета по строительству Антон Воробьёв.

Архитекторы, презентовавшие проект, отмечают: конструктив дома позволяет "нарастить" один этаж, на котором разместят дополнительно 28 квартир. Всего же в доме спроектировано 100 квартир площадью от 20 до 40 квадратных метров. Все помещения – двухуровневые, с высотой потолка 4,4 метра.  

Однако эксперты проект раскритиковали. Архитектор Евгений Башкиров заметил, что детские площадки располагаются под окнами дома, что противоречит градостроительным нормативам. Парковки (их стало больше из-за новых квартир) вообще размещены на "чужой" территории: участке, который не принадлежит инвестору. Да и расстояние от парковок до проезжей части менее 10 метров. И это тоже нарушение.

"Эти земли (где предусмотрены новые парковочные места, – прим. ред.) будут согласованы с администраций. Другого пути нет", – отметили авторы проекты.

Обсуждение прервал главный архитектор Алтайского края Виктор Четошников. Он возмутился тем, что мэрия просит комиссию одобрить проект с огромным количеством нарушений.

"По-хорошему, если разобраться в деталях, проект надо заворачивать. Вы (Виктор Четошников обратился к Антону Воробьёву, – прим. авт.) сейчас выносите этот проблемный объект на градсовет, тем самым притягиваете совет к каким-то "серым схемам". Если у объекта есть проблема, решайте её в рабочем порядке. Нас-то зачем сюда притягивать? Если мы должны отработать, то мы должны завернуть. Вам надо такое решение? Я думаю, что нет. Тогда зачем его смотреть?" – возмутился Четошников.

Архитектор Сергей Боженко предложил снять проект с рассмотрения. И Антон Воробьёв согласился:

"Мы принимаем к сведению изменения, и учитывая, что объект проблемный, комитет по строительству в рабочем порядке готов согласовать дом".

Что известно о доме?

Трёхэтажный дом на ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 52, начали строить в июне 2017 года. Инвестор обещал сдать объект летом 2018-го. Но через несколько месяцев после начала работ стройка замерла на уровне первого этажа. 45 взволнованных дольщиков обратились в строительную инспекцию, мэрию и СМИ. А компанией заинтересовалась прокуратура.

Проверка показала, что застройщик потратил 14 млн рублей, которые получил от дольщиков, на завершение другого проекта и услуги риелторов. Однако девелопер обещал: до мая 2019 года найдёт деньги и сдаст дом.

15 ноября 2019 года застройщик продлил разрешение на строительство трёхэтажки и должен был сдать её во втором квартале 2020 года. Но и в этот срок он не уложился. В январе 2021 года руководитель госинспекции Алтайского края Олег Веремеинко сообщил, что компания возобновила работы. Сейчас, по данным института "ДОМ.РФ", девелопер завершает третий этаж здания.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.04.2021 07:48
- гость -

А подать в суд. Не вариант?

5.04.2021 08:21
Виктор

Ну превращение трёхэтажки в четырёхэтажку — это лучше, чем, например, снос трёхэтажки и возведение на её месте семнадцатиэтажки

5.04.2021 11:15
Злая гостья

А кто-то купит виртуальные квартиры в очень проблемной стройке?

5.04.2021 23:15
Гость

Долгострою Партизанская 76 уже четвертый год пошел, а увеличение этажности на три этажа никак не помогает. Дом по проекту в 17 этажей уже стоит 20-этажным, неизвестно только, есть ли на то разрешение. А конца-края стройке не видно.
Очень удивлюсь, если при таких делах туда будут желающие вселиться. Дом, который строят 2-4 человека, а стройка оживает лишь тогда, когда появляются финансы на жменьку бетона, качественным никак не может быть.

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