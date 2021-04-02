В Кремле рассказали побочных эффектах от вакцинации у Владимира Путина

Президент России Владимир Путин перенёс первый этап вакцинации против COVID-19 российским препаратом без побочных эффектов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Нет. Никаких симптомов нет", – цитирует РИА Новости его ответ на вопрос журналистов о том, как глава государства перенёс первый этап вакцинации.

Напомним, что Владимир Путин объявил, что собирается пройти вакцинацию от ковида во вторник, 23 марта. Президент не стал брать выходной после укола. Фото- и видеосъёмка мероприятия при этом не велась. Президент привился одной из двухфазных отечественных вакцин, однако в Кремле не уточнили, какой именно.