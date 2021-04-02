Каждый пятый житель России систематически недоедает

Около одной пятой жителей России систематические недоедают, причём большинство из них – дети. По мнению завлабораторией аграрной политики института Гайдара Натальи Шагайда, для решения проблемы необходимо организовать программу раздачи еды с бюджетом на уровне 400 миллиардов рублей в год.

Как отмечает эксперт в публикации на сайте института, такая мера позволит подтянуть потребление семей до уровня не менее 85% от рациональной нормы питания.

В исследовании отмечается, что сейчас каждый пятый россиянин может позволить себе 66-78% от необходимого набора продуктов. Чаще всего неблагополучная ситуация складывается в семьях с детьми, особенно в многодетных и неполных. Кроме того, в декабре 2020 года россияне покупали на 12% продовольствия меньше, чем в декабре 2012 – это говорит об ухудшении покупательной способности жителей страны.

Отдельно Шагайда напомнила, что продуктовые программы есть во многих странах мира, причём не только в развивающихся, но и в развитых. В США они составляют более 60% всего аграрного бюджета страны. И каждый четвёртый житель США хотя бы раз в год пользуется программой помощи.