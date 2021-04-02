Алёна Апина рассказала, почему Мурат Насыров покончил с собой

Российская певица Алёна Апина в эфире программы "Судьба человека" рассказала о том, что известный в нулевые певец Мурат Насыров покончил с собой. Насыров был известен по песням "Мальчик хочет в Тамбов", а также "Я – это ты".

По словам Апиной, во время их последней встречи исполнитель был весел и жизнерадостен, а подтолкнули его на решительный шаг творческие неудачи. Апина отметила, что артист хотел быть востребованным, но у него не получалось сделать так, чтобы люди поняли его музыку.

Она также рассказала, что дети музыканта уже выросли и каждый выбрал свой путь. Сын Насырова также стал музыкантом, а дочь выбрала другую профессию.