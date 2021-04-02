СМИ опубликовали видео с поведением Навального в колонии

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как в жилом блоке сотрудник колонии останавливает якобы Алексея Навального, который проходит по территории корпуса с чаем. Оппозиционеру делают замечание относительно внешнего вида, пишет Life. Навальный застёгивает верхнюю пуговицу на робе, а после проходит с сотрудником в неизвестное помещение.

Напомним, что ранее Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии по делу "Ив Роше", негативно воспринял визит к нему Марии Бутиной.

Сторонники оппозиционера рассказали: "Вместо врача, в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал её перед строем заключённых, называя паразиткой и обслугой власти воров".

Позднее её отец, Валерий Бутин, заявил, что его дочь может подать в суд на Алексея Навального за оскорбления.

Напомним, Бутина рассказала о своём визите в исправительные учреждения Владимирской области. В частности, она поведала об условиях содержания в Покровской колонии (ИК-2), в которой отбывает наказание оппозиционер Алексей Навальный.

По словам сотрудницы RT, Навальный сразу кинулся оскорблять её, при этом он не выглядел как человек, который действительно страдает от "постоянного недосыпания" и болеет.

Сама Бутина побывала несколько лет назад в американской тюрьме. В 2018 году в США её обвинили в том, что она работает на РФ в качестве иностранного агента. По мнению обвинения, девушка "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию".

Бутину приговорили к полутора годам тюрьмы. В октябре 2019-го девушку освободили. Сейчас она входит в состав экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и Общественную палату РФ.