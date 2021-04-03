"Просто шикарна". Вера Брежнева показала, как должно выглядеть тело в 39 лет

Певица Вера Брежнева показала в своём Instagram, как должно выглядеть женское тело в 39 лет.

Певицу сфотографировали на пляже с распущенными волосами в бикини чёрного цвета и парео, повязанном на бёдрах. На голове Брежневой надета панама, а в качестве аксессуара выбраны очки.

"Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления!" – подписала артистка свою публикацию.

Комментаторы положительно оценили певицу. "Красотка", "Неповторимая", "Просто шикарна", "Я люблю тебя", – пишут поклонники в комментариях под публикацией.