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"Просто шикарна". Вера Брежнева показала, как должно выглядеть тело в 39 лет

, ИА "Амител"
Певица опубликовала снимок с пляжа в день 20-летия своей дочери

Певица Вера Брежнева показала в своём Instagram, как должно выглядеть женское тело в 39 лет.

Певицу сфотографировали на пляже с распущенными волосами в бикини чёрного цвета и парео, повязанном на бёдрах. На голове Брежневой надета панама, а в качестве аксессуара выбраны очки.

"Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления!" – подписала артистка свою публикацию.

Комментаторы положительно оценили певицу. "Красотка", "Неповторимая", "Просто шикарна", "Я люблю тебя", – пишут поклонники в комментариях под публикацией.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.04.2021 08:03
- гость -

Мало тела то

3.04.2021 08:08
- гость -

Это вам ни Стелла Штань

3.04.2021 08:31
про

"Лучше гор могут быть только горы..." и где эти виды, ни спереди, ни сзади, одно море с небольшими волнами, разочарован...амик, ждем компенсацию в виде горных массивов в завтрашних сообщениях, не подведите...

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