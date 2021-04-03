Кешбэка не хватит. Туроператоры посчитали, когда закончится доплата за отдых в России

Туроператоры опасаются, что выделенных денег на путёвки с кешбэком не хватит до окончания действия программы, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источники в туриндустрии. Причиной тому ажиотажный спрос на туры по России в рамках программы кешбэка.

Напомним, кешбек предусмотрен при приобретении туров внутри страны в период до 15 июня. Согласно её условиям, размер компенсации составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч за одну поездку. Правительство на реализацию третьего этапа программы выделило два миллиарда рублей. Но акция может быть досрочно приостановлена в случае исчерпания бюджета.

С начала третьего этапа программы туристического кешбэка россияне уже купили туров на 4,5 млрд рублей и получили кешбэк от государства на 800 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. В связи с этим гендиректора туристических фирм пришли к выводу, что деньги закончатся уже к 20-25 апреля.

Цель программы туристического кешбэка – поддержать внутренний туризм. Третий этап начал действовать 18 марта и продлится до 15 июня. Сам отпуск должен состояться до 30 июня включительно. Путёвку нужно оплатить в полном размере единым платежом. Сделать это обязательно в режиме онлайн кредитной или дебетовой картой платёжной системы "МИР".