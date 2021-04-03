Полиция США раскрыла детали атаки на Капитолий

Мужчина на автомобиле 2 апреля врезался в ограждение комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне, после чего с ножом напал на полицию, сообщают РИА Новости. Атака произошла у въезда с северной стороны Капитолия, который обычно используют конгрессмены и персонал комплекса.

Полицейские открыли огонь по нападавшему. В результате все трое были доставлены в больницу. Одного полицейского и водителя спасти не удалось.

Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание в течение двух часов было заблокировано на вход и выход. Всех, кто находился внутри, просили не подходить к окнам. После инцидента были перекрыты несколько улиц, ведущих к комплексу.

Нападавшим оказался 25-летний житель штата Индиана Ноа Грина, раздевший идеи движения "Нация Ислама". По данным телеканала CNN, мужчина винил в своих невзгодах ЦРУ и ФБР и считал, что власти пытались манипулировать его сознанием. При этом в полиции заявили, что пока нет доказательств того, что произошедшее было терактом, однако эта версия также будет проверена.

Напомним, меры безопасности вокруг Капитолия были усилены после того, как 6 января группа протестующих, в числе которых были сторонники экс-президента США Дональда Трампа, учинили беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В результате