Полиция США раскрыла детали атаки на Капитолий

Мужчина на автомобиле 2 апреля врезался в ограждение комплекса на Капитолийском холме в Вашингтоне, после чего с ножом напал на полицию, сообщают РИА Новости. Атака произошла у въезда с северной стороны Капитолия, который обычно используют конгрессмены и персонал комплекса.
Полицейские открыли огонь по нападавшему. В результате все трое были доставлены в больницу. Одного полицейского и водителя спасти не удалось.
Полиция Капитолия разослала сотрудникам сообщение об угрозе, здание в течение двух часов было заблокировано на вход и выход. Всех, кто находился внутри, просили не подходить к окнам. После инцидента были перекрыты несколько улиц, ведущих к комплексу.
Нападавшим оказался 25-летний житель штата Индиана Ноа Грина, раздевший идеи движения "Нация Ислама". По данным телеканала CNN, мужчина винил в своих невзгодах ЦРУ и ФБР и считал, что власти пытались манипулировать его сознанием. При этом в полиции заявили, что пока нет доказательств того, что произошедшее было терактом, однако эта версия также будет проверена.
Напомним, меры безопасности вокруг Капитолия были усилены после того, как 6 января группа протестующих, в числе которых были сторонники экс-президента США Дональда Трампа, учинили беспорядки. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В результате
Комментарии
группа протестующих, в числе которых были сторонники экс-президента США Дональда Трампа, учинили беспорядки
Против Трампа все лето беспорядки учинялись, эти протестующие молча сидели, негров боялись
«Как только стало понятно, что Капитолий атаковал афроамериканец, на CNN резко сменили тему. Вернулись к республиканцу Гаетцу, которого обвиняют в связях с несовершеннолетней. Новостей про Капитолий нет. Продолжают пробивать дно.
Как только стало понятно, что Капитолий атаковал афроамериканец, на CNN резко сменили тему
Прикольно. Походу они там все негров боятся
3.04.2021 11:05
гость
Прикольно. Походу они там все негров боятся
За ваш комментарий со словом негр, вплоть до пожизненного, или электрический стул, выбирайте))
3.04.2021 11:42
- гость -
За ваш комментарий со словом негр, вплоть до пожизненного, или электрический стул, выбирайте
Нет в УК РФ такой статьи. Зато есть в русском языке слово негр. И есть конституционное право говорить на русском
в нашей стране слово негр не запрещено и не преследуется