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Эксперт рассказала, какие пластиковые контейнеры могут быть опасны для здоровья

, ИА "Амител"
Не всякий пластиковый контейнер пригоден для хранения еды

Контейнеры, ланчбоксы и пластиковая посуда, к которой мы так привыкли, могут нанести вред здоровью, если использовать их неправильно, об этом в интервью на радио Sputnik рассказала начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева. Самой безопасной тарой для хранения остается стеклянная посуда. Безусловно, она не так практична, как пластик.

Но он, в свою, очередь содержит соли тяжелых металлов и токсичные элементы. Все это может попасть в пищу, например, если несколько раз использовать одноразовую пластиковую тару. Даже от мытья жесткой губкой целостность покрытия может повредиться и тогда риски увеличиваются в разы. 

Нужно быть осторожнее и с многоразовой пластиковой посудой. После многократного использования, разогревания пищи и употребления в ней же еды, на поверхности тоже появляются царапины. 

"В результате в пищу при разогреве или при хранении, особенно если пища влажная, будут попадать соли тяжелых металлов или токсичные элементы, например, формальдегид, который может негативно сказаться на самочувствии тех, кто питается", – объяснила Надежда Раева.

Эксперт уточнила, что есть посуда, предназначенная только для холодных блюд, другая — для горячих. Существует тара для сыпучих продуктов, есть для разогрева в микроволновой печи.

Странный привкус и неприятный запах от еды после контейнера — признак опасного изделия. 

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Автор:
Ирина Киселева Редактор службы аналитической информации +7 (3852) 59 44 66

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