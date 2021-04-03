Рок-фестиваль и группа "Кватро": как на Алтае пройдёт фестиваль Рождественского

Встречи с известными писателями и концерты рок-групп пройдут в Алтайском крае в рамках литературного фестиваля Роберта Рождественского, который состоится в июне в селе Косиха, сообщает Министерство культуры региона.

Торжественные мероприятия состоятся с 16 по 19 июня. В рамках фестиваля пройдёт заседание союза писателей России, презентации книг, поэтический. Запланированы творческие встречи с российским литературоведом и критиком, журналистом, профессором Российского государственного гуманитарного университета Дмитрием Баком, поэтом и прозаиком, литературным деятелем Андреем Коровиным, лауреатом Губернаторской литературной премии Роберта Рождественского 2020 года, поэтом из Екатеринбурга Андреем Расторгуевым.

Торжественное открытие литературного фестиваля Роберта Рождественского состоится 18 июня в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая. Здесь же пройдёт презентация книги Андрея Расторгуева и встреча с автором.

Вечером 18 июня на открытой площадке перед Алтайским краевым театром драмы им. В.М. Шукшина будет работать поэтическая площадка, а затем состоится концерт вокальной группы "Кватро".

Завершится фестиваль в селе Косиха. Там пройдёт рок-фестиваль "Товарищ время", литературную программу с участием писателей – гостей литературного фестиваля и концертную программу.

Отметим, что в июле 2021 года также в Алтайском крае проведут Шукшинский кинофестиваль. Организаторы надеются, что на него приедет звезда мирового кино, лауреат Каннского кинофестиваля, режиссёр Эмир Кустурица.