Алтайских охотников предупредили об опасности заразиться птичьим гриппом

Жителей Алтайского края, которые планируют в ближайшее время отправиться поохотиться на водоплавающую дичь, рискуют заболеть опасным вирусом птичьего гриппа, сообщает пресс-служба правительства региона.

Через территорию края проходят основные миграционные потоки водоплавающей птицы. В Министерстве природы края объяснили, что это вирусное заболевание поражает диких, синантропных и сельскохозяйственных птиц. Дикие перелётные птицы, а особенно утки, могут являться переносчиками и естественным резервуаром инфекции.

"Они могут способствовать распространению заболевания на огромные расстояния, особенно если они прилетают из стран азиатского региона, неблагополучных по гриппу птиц (Китай, Корея, Вьетнам), а также могут служить источниками возникновения гриппа у домашней птицы", – говорится в сообщении.

Заболевание протекает в виде эпизоотий с поражением респираторных органов и желудочно-кишечного тракта.

Напомним, что в Алтайском крае началась подготовка к весенней охоте, которая стартует в начале апреля. Сейчас охотники уже могут получить разрешения на добычу боровой дичи и гусей. Обычно на дикую птицу можно охотиться в Рубцовском, Романовском, Курьинском, Рубцовском или Ребрихинском районах.