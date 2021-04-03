Число случаев заражения коронавирусом в России к середине апреля может вырасти почти вдвое, до более 15 тысяч в сутки. Об этом со ссылкой на прогноз портала "СберИндекс" сообщает РИА Новости.

По данным аналитиков, заболеваемость начнёт расти уже 4 апреля – на 198 случаев. Затем количество инфицированных будет увеличиваться в среднем на 570 человек в день, и к 15 апреля показатель перевалит за отметку в 15 тысяч.

Оперштаб 3 апреля сообщил, что в России за сутки зарегистрировали 9 021 случай коронавируса в 84 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 384 летальных исхода. За сутки полностью выздоровели 9618 человек.

Между тем, невзирая на прогноз, в Сбербанке считают, что говорить о третьей волне пандемии преждевременно. "Модель показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим", – пояснили эксперты.