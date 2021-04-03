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Скончался российский тренер, воспитавший олимпийских чемпионов по лёгкой атлетике

, ИА "Амител"
Евгению Загорулько было 78 лет
Фото: cska.ru

Фото: cska.ru

Заслуженный тренер РФ по лёгкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Антона Назарова.

Накануне стало известно о госпитализации специалиста в связи с онкологическим заболеванием и коронавирусной инфекцией. "Диагноз неутешительный: онкология и плюс ковид, сейчас он в больнице. Состояние очень тяжёлое", — написал российский прыгун в высоту Андрей Сильнов на своей странице в Instagram.

Загорулько начал тренерскую карьеру в 1967 году. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы. В 2002 году Загорулько был награждён орденом Дружбы, в 2010 — орденом Почета. В 2013 году удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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