Заслуженный тренер РФ по лёгкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Антона Назарова.

Накануне стало известно о госпитализации специалиста в связи с онкологическим заболеванием и коронавирусной инфекцией. "Диагноз неутешительный: онкология и плюс ковид, сейчас он в больнице. Состояние очень тяжёлое", — написал российский прыгун в высоту Андрей Сильнов на своей странице в Instagram.

Загорулько начал тренерскую карьеру в 1967 году. Под его руководством олимпийскими чемпионами стали Геннадий Авдеенко (1988), Елена Елесина (2000), Андрей Сильнов (2008) и Анна Чичерова (2012). Он воспитал ряд чемпионов мира и Европы. В 2002 году Загорулько был награждён орденом Дружбы, в 2010 — орденом Почета. В 2013 году удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.