Названа самая популярная настольная игра в России

Самой популярной у россиян настольной игрой оказалась "Дженга". Об этом пишет РБК со ссылкой на Ozon. Ретейлер проанализировал продажи за последние 17 лет, с того момента, как первые позиции настольных игр появились на интернет-площадке.

За это время игра на координацию "Дженга" оторвалась по суммарным поштучным продажам от преследователей в три раза. Второе место у игры на поиск ассоциаций "Имаджинариум". Третьей стала американская игра на словообразование "Скрэббл", известная в России как "Эрудит".

В топ продаж не попали игры со сложными правилами и долгими игровыми сессиями. Покупатели, как правило, тратят на "настолки" около 1000 рублей. Что касается пандемийного 2020 года, то наибольший спрос на настольные игры пришёлся на время самоизоляции. Лидером по продажам стала "Мафия".

Как сообщалось ранее, в декабре 2020 года Минздрав назвал игры, которые представляют опасность для детской психики. В ведомстве отметили, что под эту категорию подходят товары, которые изображают или описывают самоубийства, проституцию, насилие по отношению к людям и животным, попрошайничество.