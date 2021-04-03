В Республике Алтай за сутки выявили 11 случаев COVID-19

За последние сутки в Горном Алтае выявили 11 случаев коронавируса, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 16 698. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает республиканский оперативный штаб.

"Коронавирус подтвердился у четырёх жителей города Горно-Алтайска, у трёх жителей Майминского района, у двух жителей Онгудайского района, у двух жителей Усть-Канского района", – говорится в сообщении.

Выздоровели за весь период 16 319 пациентов, в том числе 18 — за минувшие сутки.

Летальных исходов за последние 24 часа не зарегистрировали. Всего в регионе скончались 223 человека с коронавирусом.