В Барнауле потушили пожар на девятом этаже жилого дома

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире 10-этажного жилого дома на улице 6-й Нагорной в Барнауле, эвакуированы девять человек, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.

"По прибытии было обнаружено возгорание на девятом этаже, спасатели немедленно приступили к эвакуации людей из опасной зоны. По предварительным данным, пожарные вывели из квартир девять человек, в том числе одного ребёнка", – рассказали в ведомстве.

В результате пожара от огня пострадали домашние вещи и бытовая техника на площади около 10 квадратных метров. Никто из жильцов дома не погиб и не пострадал. Причина произошедшего выясняется.