Доктор Мясников назвал главную ошибку в приготовлении картофеля

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибкой отказ от картофельной кожуры во время готовки. Об этом он сообщил в эфире канала "Россия 1".

"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", – указал специалист.

По его словам, картофельная шелуха содержит в себе витамин C, калий, кальций, магний и фосфор. Поэтому лучший способ приготовления этого продукта – запекание, поскольку оно не требует удаления кожуры. Масло при этом добавлять не стоит.

Ранее доктор Мясников назвал главное достоинство украинской кухни – большое количество овощей и фруктов в рационе.