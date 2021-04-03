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Доктор Мясников назвал главную ошибку в приготовлении картофеля

, ИА "Амител"
Телеведущий раскрыл лучший способ приготовления этого овоща
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ошибкой отказ от картофельной кожуры во время готовки. Об этом он сообщил в эфире канала "Россия 1".

"Когда вы чистите картошку, то оставляете себе только крахмал и воду, а все полезные вещества выбрасываете вместе с кожурой", – указал специалист.

По его словам, картофельная шелуха содержит в себе витамин C, калий, кальций, магний и фосфор. Поэтому лучший способ приготовления этого продукта – запекание, поскольку оно не требует удаления кожуры. Масло при этом добавлять не стоит.

Ранее доктор Мясников назвал главное достоинство украинской кухни – большое количество овощей и фруктов в рационе.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

4.04.2021 08:48
236

Редакция! Картофель, это ягода семейства пасленовых, но не как не овощ ! Ботаника, 4 класс советской средней школы.

4.04.2021 09:43
- гость -

Картофель, в том понимании, что мы употребояем в пищу - это клубни. Морковь и св&#235;кла - это корни. Ягода у картофеля тоже раст&#235;т, но сверху, над земл&#235;й. В классификации овощи/ фрукты - клубни картофеля это овощ, морковь и св&#235;кла, тоже овощи.
Откуда столько знатоков развелось?

4.04.2021 09:45
- гость -

Нормально так букву е с двумя точками сверху преобразовало)))

4.04.2021 10:07
- гость -

На даче всегда варю в кожуре. Только надо помыть хорошо.

4.04.2021 10:35
- гость -

4.04.2021 08:48 как раз в советской школе картоха была овощем. Это в 90-е годы произошел крах образования в связи с модернизацией. И всякая лабуда пришла в школьную программу.

4.04.2021 13:23
- гость -

Помидоры - тоже ягода, но в США даже суд прошел, по итогом которого признали, да, ягода, но когда применяется в пищевых целях, считайте их овощами, ничего не нарушите))),

4.04.2021 14:46
про

Овощи были замечены в некоторых комментариях. Вы своей тыквой то соображайте, что пишите. Вот сегодня с утра я еще как огурчик, и если бы знал, кто пишет, то симпатичных женщин называл бы ягодкой, вишенкой или малинкой. Они даже рады, что их овощами не называют, например морковкой, или капустой, или не дай бог скажешь, что у нее нос картошкой. Такая перчинка им под хвост попадет, что не обрадуешься присланному от них букету. Потом будут тебе говорить: «Ну, ты и фрукт!»
Да, отвлекся. Вот иногда попадаются даже не овощи и не ягодки, а просто бревна. Но это совсем другая тема, не про овощи и ягоды…

5.04.2021 11:48
- гость -

А то что после зимнего хранения основные залежи соланина находятся в кожуре. Да здравствует весенние тошнота, рвота, боли в животе, головная боль, диарея, дезориентация, расширение зрачков и повышение температуры; в тяжёлых случаях делирий, кома и судороги.

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