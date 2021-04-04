Почти как летом. До +14 градусов потеплеет в Алтайском крае 4 апреля

Днём 4 апреля в Алтайском крае будет очень тепло, при этом сильного ветра и осадков не ожидается, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю в светлое время суток температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, местами по югу воздух прогреется до +14 градусов. В Барнауле столбики термометров покажут от +6 до +8 градусов.

Утром местами будут изморозь и туман. На дорогах сильная гололедица. Скорость северо-восточного ветра не превысит 8 метров в секунду.