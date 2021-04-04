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Новости

Власти Барнаула объяснили грядущее изменение зарплат учителей

, ИА "Амител"
Несмотря на снижение повышающего коэффициента, фонд оплаты труда останется прежним
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В барнаульском комитете по образованию прокомментировали информацию о возможном понижении зарплат учителей школы № 107 из-за снижения средней наполняемости. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

В мэрии отметили, что с 1 мая повышающий коэффициент, который зависит как раз от наполняемости, будет снижен с 1,117 до 1,114. Однако не следует утверждать, что при этом фактическая зарплата снизится, уверены чиновники.

"Фонд оплаты труда в школе остался прежним, средства будут направлены, например, на стимулирующие или компенсационные выплаты учителям этой же школы", – уточнили в городской администрации.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал среднюю зарплату учителей. По его словам, учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей. Глава Минобрнауки региона пояснил, что за два года удалось добиться прогресса в плане оплаты труда, но рост всё ещё не настолько высокий, насколько хотелось бы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

4.04.2021 09:14
- гость -

Вот когда учитель будет получать 31 тысячу за одну ставку 18 часов, причем - оклада, тогда и поговорим. А до того не разевал бы рот!

4.04.2021 09:39
- гость -

Фонд оплаты труда в школе остался прежним, средства будут направлены, например, на стимулирующие или компенсационные выплаты учителям этой же школы", – уточнили в городской администрации.

В городской администрации готовы почку шефа поставить на то, что учителя на руки меньше не получат?

4.04.2021 09:48
- гость -

Мне кажется вся суть раскрыта в гениальных словах: "Снижение, повышающего..."

4.04.2021 09:55
- гость -

...повышающий коэффициент, который зависит как раз от наполняемости, будет снижен...

Джордж Оруэлл отдыхает.

4.04.2021 10:56
Гость

Это не правильно, когда в середине года меняется коэффициент и заработная плата!!!! Это краевое или городское указание менять????

4.04.2021 11:03
Гость

Учителя просят ответить, чье это гениальное рекомендованное положение по которому в течение года меняют трудовой договор. Если уменьшилась наполняемость, то и уменьшился фонд оплаты, или это только учителям очевидно????: Профсоюзы подключитесь к решению данного вопроса!!!!

4.04.2021 11:52
- гость -

Можно сколько угодно муссировать тему зарплат учителей.Но посмотрите на ситуацию в школах. Посмотрите на возраст учителей. В нашей школе работают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Молодых преподавателей практически нет.

Почему молодежь не идет работать в школы? Сколько будущих учителей ежегодно выпускает пед.университет? Где они?Вы думаете программа "Земский учитель" решит проблему? Только на пять лет! Поверьте.

4.04.2021 12:06
- гость -

Вот когда учитель будет получать 31 тысячу за одну ставку 18 часов, причем - оклада, тогда и поговорим.

Аналогично про врачей.

4.04.2021 12:44
Гость

Кручу верчу обмануть хочу

4.04.2021 13:19
- гость -

Да какая разница, какая наполняемость? Учитель, как врач, или военный - стратегическая профессия, напрямую влияющая на сохранность страны. И зарплата должна быть соответствующая, независимо от того 29, или 28 учеников в классе. И рассуждать о том, что было 30000 р., а станет 29990 р., равносильно тому же, что и восхищаться завтраком из опилок, вместо завтрака из птичьего помёта. Зарплата учителей, даже минимальная, должна быть значительно выше, в разы.

4.04.2021 13:52
- гость -

4.04.2021 11:52
- гость -

Почему молодежь не идет работать в школы? Сколько будущих учителей ежегодно выпускает пед.университет? Где они?Вы думаете программа "Земский учитель" решит проблему? Только на пять лет! Поверьте.
------------------
Идут. Но проработав месяц-два и получив мизерную зарплату, уходят. У нас несколько молодых учителей пришли и ушли вскоре.

4.04.2021 13:58
- гость -

4.04.2021 13:52 - гость -
А Вы сразу после института захотели максимум?

4.04.2021 14:16
- гость -

4.04.2021 13:58
- гость -
4.04.2021 13:52 - гость -
А Вы сразу после института захотели максимум?
-----------------
Нет, но не вижу смысла учиться пять лет, чтобы потом 10 тыс.руб. получать. Я поэтому хоть и педагогическое образование получила, но ни дня не проработала учителем. Нафиг надо за гроши нервы себе трепать. Работаю программистом, получаю хорошие деньги. В 15 раз больше, чем учитель.

4.04.2021 17:12
- гость -

4.04.2021 14:16
- гость -
Нет, но не вижу смысла учиться пять лет, чтобы потом 10 тыс.руб. получать. Я поэтому хоть и педагогическое образование получила, но ни дня не проработала учителем. Нафиг надо за гроши нервы себе трепать. Работаю программистом, получаю хорошие деньги. В 15 раз больше, чем учитель.

В 15 РАЗ БОЛЬШЕ,ЧЕМ УЧИТЕЛЬ!

КАК ГРУСТНО...

КАК СТЫДНО

4.04.2021 19:50
Гость


4.04.2021 17:12
- гость -
Умножь 30 тыс на 15 и все поймешь. Эта программист явно не мешки ворочает.))
Пусть даже не 30, пусть 20.

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