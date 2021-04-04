Власти Барнаула объяснили грядущее изменение зарплат учителей

В барнаульском комитете по образованию прокомментировали информацию о возможном понижении зарплат учителей школы № 107 из-за снижения средней наполняемости. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

В мэрии отметили, что с 1 мая повышающий коэффициент, который зависит как раз от наполняемости, будет снижен с 1,117 до 1,114. Однако не следует утверждать, что при этом фактическая зарплата снизится, уверены чиновники.

"Фонд оплаты труда в школе остался прежним, средства будут направлены, например, на стимулирующие или компенсационные выплаты учителям этой же школы", – уточнили в городской администрации.

Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал среднюю зарплату учителей. По его словам, учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей. Глава Минобрнауки региона пояснил, что за два года удалось добиться прогресса в плане оплаты труда, но рост всё ещё не настолько высокий, насколько хотелось бы.