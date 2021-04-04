Власти Барнаула объяснили грядущее изменение зарплат учителей

В барнаульском комитете по образованию прокомментировали информацию о возможном понижении зарплат учителей школы № 107 из-за снижения средней наполняемости. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
В мэрии отметили, что с 1 мая повышающий коэффициент, который зависит как раз от наполняемости, будет снижен с 1,117 до 1,114. Однако не следует утверждать, что при этом фактическая зарплата снизится, уверены чиновники.
"Фонд оплаты труда в школе остался прежним, средства будут направлены, например, на стимулирующие или компенсационные выплаты учителям этой же школы", – уточнили в городской администрации.
Ранее министр образования Алтайского края Максим Костенко назвал среднюю зарплату учителей. По его словам, учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей. Глава Минобрнауки региона пояснил, что за два года удалось добиться прогресса в плане оплаты труда, но рост всё ещё не настолько высокий, насколько хотелось бы.
Комментарии
Вот когда учитель будет получать 31 тысячу за одну ставку 18 часов, причем - оклада, тогда и поговорим. А до того не разевал бы рот!
Фонд оплаты труда в школе остался прежним, средства будут направлены, например, на стимулирующие или компенсационные выплаты учителям этой же школы", – уточнили в городской администрации.
В городской администрации готовы почку шефа поставить на то, что учителя на руки меньше не получат?
Мне кажется вся суть раскрыта в гениальных словах: "Снижение, повышающего..."
...повышающий коэффициент, который зависит как раз от наполняемости, будет снижен...
Джордж Оруэлл отдыхает.
Это не правильно, когда в середине года меняется коэффициент и заработная плата!!!! Это краевое или городское указание менять????
Учителя просят ответить, чье это гениальное рекомендованное положение по которому в течение года меняют трудовой договор. Если уменьшилась наполняемость, то и уменьшился фонд оплаты, или это только учителям очевидно????: Профсоюзы подключитесь к решению данного вопроса!!!!
Можно сколько угодно муссировать тему зарплат учителей.Но посмотрите на ситуацию в школах. Посмотрите на возраст учителей. В нашей школе работают люди пенсионного и предпенсионного возраста. Молодых преподавателей практически нет.
Почему молодежь не идет работать в школы? Сколько будущих учителей ежегодно выпускает пед.университет? Где они?Вы думаете программа "Земский учитель" решит проблему? Только на пять лет! Поверьте.
Вот когда учитель будет получать 31 тысячу за одну ставку 18 часов, причем - оклада, тогда и поговорим.
Аналогично про врачей.
Кручу верчу обмануть хочу
Да какая разница, какая наполняемость? Учитель, как врач, или военный - стратегическая профессия, напрямую влияющая на сохранность страны. И зарплата должна быть соответствующая, независимо от того 29, или 28 учеников в классе. И рассуждать о том, что было 30000 р., а станет 29990 р., равносильно тому же, что и восхищаться завтраком из опилок, вместо завтрака из птичьего помёта. Зарплата учителей, даже минимальная, должна быть значительно выше, в разы.
4.04.2021 11:52
- гость -
Почему молодежь не идет работать в школы? Сколько будущих учителей ежегодно выпускает пед.университет? Где они?Вы думаете программа "Земский учитель" решит проблему? Только на пять лет! Поверьте.
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Идут. Но проработав месяц-два и получив мизерную зарплату, уходят. У нас несколько молодых учителей пришли и ушли вскоре.
4.04.2021 13:52 - гость -
А Вы сразу после института захотели максимум?
4.04.2021 13:58
- гость -
4.04.2021 13:52 - гость -
А Вы сразу после института захотели максимум?
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Нет, но не вижу смысла учиться пять лет, чтобы потом 10 тыс.руб. получать. Я поэтому хоть и педагогическое образование получила, но ни дня не проработала учителем. Нафиг надо за гроши нервы себе трепать. Работаю программистом, получаю хорошие деньги. В 15 раз больше, чем учитель.
4.04.2021 14:16
- гость -
Нет, но не вижу смысла учиться пять лет, чтобы потом 10 тыс.руб. получать. Я поэтому хоть и педагогическое образование получила, но ни дня не проработала учителем. Нафиг надо за гроши нервы себе трепать. Работаю программистом, получаю хорошие деньги. В 15 раз больше, чем учитель.
В 15 РАЗ БОЛЬШЕ,ЧЕМ УЧИТЕЛЬ!
КАК ГРУСТНО...
КАК СТЫДНО
4.04.2021 17:12
- гость -
Умножь 30 тыс на 15 и все поймешь. Эта программист явно не мешки ворочает.))
Пусть даже не 30, пусть 20.