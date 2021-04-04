БК "Барнаул" проведёт дома первую игру полуфинала Суперлиги-2

Баскетболисты клуба "Барнаул" в воскресенье, 4 апреля, на своей площадке сыграют против магнитогорского "Металлурга". Первый полуфинальный матч чемпионата Суперлиги-2 состоится в спорткомплексе "Победа".

Напомним, в четвертьфинале алтайские баскетболисты по сумме двух матчей выиграли у челябинского "Челбаскета" со счётом 151:144, а "Магнитка" оказалась сильнее ставропольского "Динамо" – 164:138.

Встреча "Барнаула" и "Металлурга" начнётся в 17 часов. Организаторы просят не забывать о соблюдении масочного режима. Ответная встреча состоится 8 апреля в Магнитогорске. В другом полуфинале в эти же дни сыграют "Тамбов" и "Чебоксарские Ястребы".