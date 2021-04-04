Зрителей будут предупреждать о сценах с поездками без ремня безопасности в фильмах

Россиян, которые смотрят фильмы через интернет-сервисы, начнут предупреждать о наличии в сценах поездок без ремней безопасности, сообщает информационное агентство ТАСС. Перед началом картин, где герои не пристёгнуты во время поездки на автомобиле, будет показано предупреждение о необходимости пристёгиваться.
Согласно статистике, в 50% ДТП ремни безопасности спасают жизни пассажиров на передних сиденьях и на 75% снижают риск гибели тех, кто сидит сзади.
"При проверке двух тысяч самых популярных кинокартин оказалось, что в 70% из них есть сцены, где герои не пристегнуты во время поездки на автомобиле. В этот список фильмов попала как классика – "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Покровские ворота", "Мэри Поппинс, до свидания", так и современные бестселлеры – "Ла-Ла Ленд", "Драйв", "Ночной дозор". Перед началом каждого из этих фильмов будет показано важное предупреждение о ремнях безопасности, так как безопасность пассажиров и водителей – главный приоритет как для города, так и для такси", – цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса такси "Яндекс".
Теперь перед просмотром этих и других кинолент будет высвечиваться предупреждение: "В фильмах присутствуют сцены поездок без ремня безопасности, но в реальной жизни пристёгиваться нужно всегда. Даже на заднем сиденье".
Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с участием такси за год выросло на 20%, при этом число подобных аварий сохраняется последние два года на одном уровне. Глава ГИБДД РФ Михаил Черников призвал обратить особое внимание на уровень профессионализма таксистов и организацию перевозок.
Комментарии
Да да да... А ПРИ ПРОСМОТРЕ "УГРЮМ-РЕКА", НАДПИСЬ - НАДЕВАЙТЕ СПАСАТЕЛБНЫЕ ЖИЛЕТЫ!!! ,."Берегите Лес" и тд.
4.04.2021 12:02
гость
Ну да, и когда один другого убивает в боевике, нужно тоже что то же писАть тогда!)
а при постельных сценах еще надо - пользуйтесь презиками
при приемах пищи - мойте руки
при разговоре по телефону - не забудьте пополнить баланс
ну и все в таком роде
Когда фильмы начнут снабжать пояснениями, что в них есть персонажи ЛГБТ?
Это гораздо более важно.
Чтобы зритель, глядя на ошибку природы, не уподоблялся.
Надо пересмотреть ролик, где Некто едет не пристегнувшись по Крымскому мосту.
Увижу предупредительную надпись, или нет?
улыбнуло очередное не понятное для чего
Не бейте жён. Приятного просмотра!