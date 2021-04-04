Зрителей будут предупреждать о сценах с поездками без ремня безопасности в фильмах

Россиян, которые смотрят фильмы через интернет-сервисы, начнут предупреждать о наличии в сценах поездок без ремней безопасности, сообщает информационное агентство ТАСС. Перед началом картин, где герои не пристёгнуты во время поездки на автомобиле, будет показано предупреждение о необходимости пристёгиваться.

Согласно статистике, в 50% ДТП ремни безопасности спасают жизни пассажиров на передних сиденьях и на 75% снижают риск гибели тех, кто сидит сзади.

"При проверке двух тысяч самых популярных кинокартин оказалось, что в 70% из них есть сцены, где герои не пристегнуты во время поездки на автомобиле. В этот список фильмов попала как классика – "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Покровские ворота", "Мэри Поппинс, до свидания", так и современные бестселлеры – "Ла-Ла Ленд", "Драйв", "Ночной дозор". Перед началом каждого из этих фильмов будет показано важное предупреждение о ремнях безопасности, так как безопасность пассажиров и водителей – главный приоритет как для города, так и для такси", – цитирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса такси "Яндекс".

Теперь перед просмотром этих и других кинолент будет высвечиваться предупреждение: "В фильмах присутствуют сцены поездок без ремня безопасности, но в реальной жизни пристёгиваться нужно всегда. Даже на заднем сиденье".

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП с участием такси за год выросло на 20%, при этом число подобных аварий сохраняется последние два года на одном уровне. Глава ГИБДД РФ Михаил Черников призвал обратить особое внимание на уровень профессионализма таксистов и организацию перевозок.