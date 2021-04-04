Мария Бутина сообщила об угрозах после поездки в колонию к Навальному

Мария Бутина в стриме "Изолента live" рассказала об угрозах, которые поступают ей после поездки к Навальному в колонию, сообщает RT.
Девушка сообщила, что на её телефон звонят неизвестные, которые угрожают ей расправой и желают смерти. Также угрозы поступают от анонимных пользователей в социальных сетях Twitter и Instagram.
"Моя логика: я не садомазохист, я уж тем более не просто мазохист. Я не издеваюсь над собой, читая комментарии. У меня есть определённые действия, которые я собираюсь предпринять. Я, наверное, ещё создам группу "Хейтите меня и ненавидьте". Просто имейте в виду, что за базар отвечать придётся рано или поздно", – сказала Мария Бутина в прямом эфире стрима.
Ранее сообщалось, что уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, раскритиковала сотрудницу канала RT, активистку из Алтайского края Марию Бутину. На своей странице в Twitter Мотузная упрекнула Бутину во лжи и посчитала, что никто из жителей Алтайского края не поверит в её слова.
Комментарии
"желают мне сдохнуть"
Так это не угроза, а пожелание. А ты как хотела? Коли подписалась на этот позор за бабки, кушай полной ложкой, не морщься.
Хотя, как она ещё смеет морщиться после пожилого американского сенатора?
Бутина VS Матузная. Закупаемся попкорном. Будем смотреть как Бутину отмутузят или как Мутузную отбутят.
"Хейтите меня и ненавидьте"
-----
Зачем два слова с одним смыслом? И какая ненависть? Просто презрение. Ещё бы на. "проститутку" обиделась.
Какашку ковырнула , вот и завоняло со всех сторон.
И поднялось воинство либеральное на смертный бой. Ради сидельца рубаху порвём, трусы на голову оденем. На улицы выходить опасно, так в интернете победим всех.
Попкорна мало, тут ящиками с пивом запасаться надо. Налетят заклюют, во славу будущего страны.
Низшую ступень занимает либерализм уличный.
Это скорее извращение, нежели проявление свободы. Уличный либерал не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия. Он прежде всего любит шум, ему нужно волнение для волнения. Это он называет жизнью, а спокойствие и порядок кажутся ему смертью.
Но терпимости, уважения к мысли, уважения к чужому мнению, к человеческой личности, всего что составляет сущность истинной свободы и украшение жизни — от него не ожидайте. Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. Он даже не предполагает, что чужое мнение могло явиться плодом свободной мысли, благородного чувства.
Отличительная черта уличного либерала та, что он всех своих противников считает подлецами.
Очень точная характеристика либерализма в РФ от профессора Б.Н.Чичерина. Статья датируется 1861 годом
Проститутки между прочим некоторые очень обидчивы
Какашку ковырнула , вот и завоняло со всех сторон.
Мотузная ковырнула Бутину? Так от нее еще после престарелого америкоса воняло.
Это бумеранг называется. Как сама себя повела, такая и обратка.
Ой, обидели дырявого через его фамилию..))))
А пусть проведет расследование и найдет у Бутиной 40 комнатную квартиру)))))
"найдет у Бутиной 40 комнатную квартиру)))))"
----
Рановато. Ещё не насосала!
А то она не знала, что для миллионов людей в стране, превращённой в концлагерь смерти, единственная надежда на жизнь и избавление от издевательского холокоста голодомором, который организовали чекисты, палачи народа своего, и стоящие за ними национал-либеральные фашисты типа клишасей, хенштяйнов, фритманов, апрамовичей, рохтенбергов, - это смена бандитско-воровского режима убийц.
И единственная надежда миллионов униженных и ограбленных - Навальный!
Это в очередной раз доказывает, что среди подельников гульфик-фюрера мало уравновешенных людей. Либо недоросли с ещё не сформировавшейся психикой, либо откровенные психи. И в очередной раз показывает, что в случае прихода к власти либеральный тоталитаризм, не имеющий ничего общего с либерализмом, переплюнет любые сталинские репрессии. Что, впрочем, наглядно обкатано в бывшей братской стране и сейчас взято на вооружение "светлым градом на холме". Так что Марии - мужества, а государству давно пора привести в соответствие имидж, создаваемый навальнятами с реальными действиями. Давить эту нечисть.
не бойся .МЫ С ТОБОЙ !
Каждая продажная фашистская рожа гебила, других палачей народа своего из изменившего Родине, присяге и своему народу силового отребья должна ежесекундно помнить, что ответить придётся за все свои преступления!
Не забудем, не простим!
4.04.2021 12:32
- гость -
А то она не знала, что для миллионов людей в стране, превращённой в концлагерь смерти, единственная надежда на жизнь и избавление от издевательского холокоста голодомором, который организовали чекисты, палачи народа своего, и стоящие за ними национал-либеральные фашисты типа клишасей, хенштяйнов, фритманов, апрамовичей, рохтенбергов, - это смена бандитско-воровского режима убийц.
И единственная надежда миллионов униженных и ограбленных - Навальный!
Аминь. По улицам побегали, фонариком посветили? Нам и в лагере хорошо, вашей свободы и демократии в 90х нахлебался по горло.
4.04.2021 12:32
- гость -
И единственная надежда миллионов униженных и ограбленных - Навальный!
Влажные мечтания, забыли упомянуть про поддержку сидельца светочем демократии всей земли Байдена, часто падающего)) Ура товарищи! Ураааа!
"Давить эту нечисть."
За сечина, за усманова, за ротенбергов!
Каждый бот вора и убийцы прихожина должен понимать, что его "работа" в трудовой стаж не войдёт и он обречён остаться без пенсии.
Дешёвки продажные, подумайте, оно того стоит?
Режим госдеда с калоприёмником уже обречён.
Молодость всегда побеждает гниющую старость!
Победа будет за нами!
В Косихе есть гостиница??? за них за родных!!!
Мотузную все давно уж позабыли,так решила напомнить о себе.
Интересно если Бутина обратится на угрозы и оскорбления в правоохранительные органы, они что-нибудь сделают? Будет очень показательно, если режим ее кинет. Чтобы знала, какому режиму служит. Тогда и правоохранители будут знать, если что, их никто не защитит
Выше на ветке Бастрыкин проснулся и призвал следователей читать комментарии в соцсетях. То есть до сегодня у нас оказывается была свобода
Прикольно, что в 2013 та же Бутина считала приговор Навальному несправедливым и политически мотивированным, о чём сохранился её пост в ЖЖ.
Но потом большие дяди подобрали, приютили, обогрели, переобули, и стала она права человеков при президенте защищать. А человеков этих немного и мы их всех знаем.
Если большие дяди сейчас ее кинут, она начнет власть хаить. В рамках борьбы за права человека
если в двух словах, Бутина против российской молодежи не очень умный поступок, мягко говоря
Российская молодежь разная. Есть молодежное движение "Наши". Есть военно-патриотические союзы. Есть даже всероссийский коммунистический союз молодежи. У кого какие родители, такая и молодежь.
"всероссийский коммунистический союз молодежи"
А где "ленинский" потеряли?
Давай про платошкина ещё - со всерашнего дня о нём ни слова, и про хохлов не забываем.
4.04.2021 12:55
- гость -
Каждый бот вора и убийцы прихожина должен понимать, что его "работа" в трудовой стаж не войдёт и он обречён остаться без пенсии.
Дешёвки продажные, подумайте, оно того стоит?
"Альянс врачей" анонсировал акцию протеста у стен колонии в Покрове, если Навальному не окажут медицинскую помощь.
Предлагаю опубликовать свой кошелёк и собирать на билет, поднимешься не слабо))
ну да разная, бывший комиссар движения "Наши" Робет Шлегель благополучно переехал в Германию, дочка Пескова, Лиза в Париже, дочка депутата Родниной в США, они оттуда Родину любят, это к вопросу у кого какие родители, такие вот дела с военно-патриотическими союзами
4.04.2021 14:05
ту 13:53
ну да разная, бывший комиссар движения "Наши" Робет Шлегель благополучно переехал в Германию, дочка Пескова, Лиза в Париже, дочка депутата Родниной в США, они оттуда Родину любят, это к вопросу у кого какие родители, такие вот дела с военно-патриотическими союзами
Может дополните, где сейчас соратники, ходор, чичваркин, волков, акунин, от куда вещают? На содержании каких стран находятся? А, понимаю, это другое, называется эмиграция интеллигенции))
А как ещё относиться к старой, больной давалке ???
-гость- 14:12
они находятся в вынужденной эмиграции
Мало дали, надо было лет 20 посидеть. Жаргон приблатнённой идиотки. Низкий социальный статус у этой недодепутатки. Не исправила её американская тюрьма. В госдуму собралась. Бабла не хватит, а умом не блещет.
хуже всего, дедушка не вечен, и бежать то ей особо некуда, нигде не примут, об этом бы подумала
подпиарилась на Навальном, теперь в депутаны будет пытаться пролезть, это та-же путана только политическая и ещё и развлекается за счёт налогоплательщиков
4.04.2021 14:22
гость
хуже всего, дедушка не вечен, и бежать то ей особо некуда, нигде не примут, об этом бы подумала
Байден с Навальным придут, порядок наведут))
ну тупая! обхаяла на всю страну гостиницу в селе Косиха, которой нет
Еще этого дедушку надо пережить, у нас в тюрьмах такой беспредел, что можно и до 24 года не дожить, не то что до 36. Врача не позовут вовремя и все. Приедет Бутина и ничем не поможет.
Байден с Навальным придут, порядок наведут))
Если врача вовремя позовут. Обоим
И Навальному дали немного. Если бы накрутили призывы к беспорядкам, как Платошкину и деятельность в интересах иностранных государств, то могло бы и здоровья не хватить. А воровство леса это мелочь
4.04.2021 14:16
-гость-
Как дочка Пескова. Прижмут ее там, Песков быстро начнет США любить. Но будет поздно
4.04.2021 14:05
Не у всех родители Песковы и Роднины, там много Ивановых и Сидоровых, для которых Россия реально ближе, чем США. Такие есть и их немало
А что там с Платошкиным? А то со всерашнего дня о нём ни слова. Его на дольше посадили, чем Навального? Бутина к нему поедет? А то если он выйдет, может опять народ поднять, который за новый социализм
Кто-нибудь в курсе истории, когда Бутина во время учёбы в универе в Барнауле обвинила своего препода в сексуальных домогательствах, когда тот ей зачёт не поставил?! До суда вроде доходило. Нахрапистая бабёнка. У того препода бы кто-нибудь интервью взял.
4.04.2021 11:22
- гость
Так это не угроза, а пожелание. А ты как хотела? Коли подписалась на этот позор за бабки, кушай полной ложкой, не морщься.
Хотя, как она ещё смеет морщиться после пожилого американского сенатора?
Как смеешь ты судить ее? какое тебе дело , с кем был у ней роман?
4.04.2021 11:40
- гость -
Проститутки между прочим некоторые очень обидчивы
И не говори, навальному ничего сказать нельзя, сразу гауно во все стороны, абидчииивый, аки проститутка.
4.04.2021 14:18
Гость
Мало дали, надо было лет 20 посидеть. Жаргон приблатнённой идиотки.
За своим жаргоном следи, и за блеяниями своего кумира коматозного.
4.04.2021 14:42
гость
Браво!!!!
эта дырка мусорская пыталась своих шавок через блаблакар подложить. Ездил через выходные и они в те же дни выставлись.
Мария Бутина, да сколько балбесов на свете, всем не угодишь. Чего далеко ходить, таких и здесь на амике предостаточно. Вот бы на комменты в мой адрес я бы обижался, да пофиг мне на них и бессмысленно вступать в перепалку, и тратить время на не умных людей, их все равно не переделаешь. И тебе придется так же делать, коли ты решила стать публичным человеком. Не обращай внимание и делай так, как ты считаешь нужным и идут все твои недоброжелатели лесом.
И если захочешь, то можешь довести дело до логического конца: все они уловимые мстители...
"Как смеешь ты судить ее? какое тебе дело , с кем был у ней роман?"
----
Мария, ты ли чо ли?
Не я судил, а американский суд, и все детали "романа" пришлось публично разбирать, выводы неутешительны - любовью там и не пахло.
У кого какие родители, такая и молодежь.
Точно. Есть молодежь воспитанная Всюдукакиями.
Чем занималась эта "разведчица" в Америке?
Только сбором самого грязного компромата, замешанного на продажном сексе и извращениях, да подкупом в пользу наших "патриотов", естественно в жирных кавычках, наворовавших здесь у нас в стране миллиарды долларов и стремящихся натурализоваться в "Золотом миллиарде" со своими миллиардами так, чтобы там их и их наворованное никто не трогал.
Никакого отношения её противоправная деятельность к безопасности нашей страны не имела, но только дискредитировала на западе всех русских.
Другой вопрос, что сейчас все органы госбезопасности у нас действуют исключительно в интересах узкой группы лиц, разграбляющей страну изнутри и убивающей всех, кто становится у них на их преступном пути.
4.04.2021 15:52
- гость -
врятли ты, шняга, ее куратор.А поэтому и знать не можешь что она там делала.
а догадки твои и предположения никого не интересуют.
Не надо забывать, где живет сын медведева и дочь лаврова, а также целая куча наших чиновников и даже генералов.
Да-да, в Америке!
Чем занималась эта "разведчица", обильно смаковала вся жёлтая пресса США со всеми оральными подробностями.
Когда в Америке прижмут сына Медведева и дочь Лаврова, Лавров и Медведев полюбят Америку, также как Навальный. Разделят ли они после этого судьбу Навального? Кто знает
Другой ролдугин:
Власть тоже уходит в офшор: самолет Медведева приземлился на Кипре. Притом, что он уже летал туда вчера. И позавчера, кстати, тоже. Паника или просто возвращение в родную подпольную гавань?
Чтобы натурализоваться в "Золотом миллиарде" со своими миллиардами так, чтобы там их никто не трогал, надо выполнять все указания "Золотого миллиарда", а не лезть к Украине и не тратить деньги на армию. Натурализоваться там могут только те, кто любит Украину, отдаст ей Крым, сократит армию и будет выполнять указания цивилизованного мира. Тот спокойно натурализуется в "Золотом миллиарде" и его деньги там никто не тронет. А нынешним врагам Украины в "Золотой миллиард" не попасть, так и будут держать свои деньги в России
Если Медведев думает, что его деньги не найдут на Кипре, то он ошибается. Друзьям режима за бугром держать деньги опасно, цивилизованный мир может их конфисковать
а не лезть к Украине и не тратить деньги на армию.
------
Крым, между прочим, был взят по личному приказу Киссинджера, куратора от нацистско-фашистской ложи "Бнай-Брит" гебисту, перевербованному в Дрездене во время совместной операции ЦРУ и БНД .
Цель очевидна - навсегда развести кровью две ветви одного народа, чтобы их воссоединенние уже никогда не было бы возможно.
И надо признать, цель успешно достигнута.
Ранее по этой же шпионской схеме русских развели кровью с их историческими союзниками на Кавказе, с грузинами.
Стоит ли удивляться, что весь Кавказ для нас теперь потерян навсегда!
Всё это - звенья единой цепи, известной как "операция анаконды", разработанной еще одним фашистом из нацистской ложи "Бнай-Брит" Бжезинским - удушение нашей страны в кольце кровных врагов.
Маша! Уезжай в Узбекистан! Там тебя никто не знает, там тебя никто не будет обзывать.
4.04.2021 16:59
гость
Маша! Уезжай в Узбекистан! Там тебя никто не знает, там тебя никто не будет обзывать.
может твоему куратору свалить, в морг например....
или у него 9 жизней?
4.04.2021 15:23
- гость -
И не говори, навальному ничего сказать нельзя, сразу гауно во все стороны, абидчииивый, аки проститутка.
4.04.2021 15:28
- гость -
За своим жаргоном следи, и за блеяниями своего кумира коматозного.
Один скунс работает кремлевский, стирая пальцы все выходные, массовку изображает, а народ все равно за Навального, сколько бы кремлевский скунс не брызгал тут всякие мерзости про будущего президента, а пока что мученика воровского режима.
.04.2021 15:36
- гость -
И если захочешь, то можешь довести дело до логического конца: все они уловимые мстители...
Кого ты доведешь? Опровергнешь что проститутка это проститутка? Ну давай!
.04.2021 15:57
- гость -
4.04.2021 15:52
- гость -
врятли ты, шняга, ее куратор
Слышь, шняга! Русский язык сперва подучи.
Батенька! Ну Вы и ХААМ!
крысомордые трусливые пустобрехи не нужно казаться теми кем вы не являетесь. вы можете пугать только женщин с детьми.
Я вас не подкладывал, так что завалите.
Путин В.В. "Шпионаж - это одна из древнейших профессий. Коих не так много ". Пруф вверху
Зачем АлтГУ снимает ее на фоне своей эмблемы?
Эх, Маша, Маша...не тот народ тебе попался, не тот. Ты за него все готова отдать: и честь, и совесть. А он, (народишко этот), неблагодарный. Папа у тебя еще обидчивый очень. (голосом дядь Мити из "Любовь и голуби" : И ведь, что характерно, на деда-американца не обижался, а на молодого Навального обиделся..
никак машеньку теперь под российского деда готовить будут
а народ все равно за Навального
этого народа 3 десятка слабоумных.
Достала эта Бутина. Сколько еще будет новостей про эту старую проститутку?
Достал этот Навальный. Сколько еще будет новостей про эту старую проститутку?
4.04.2021 18:39
- гость -
этого народа 3 десятка слабоумных.
Согласен, только слабоумные могут защищать воровскую власть, из-за которой все живут в нищете, кроме ближних холуев. Ну ты то не ближний холуй, а просто холуй, значит еще тупее.
ага скорее дело на абдулоеву за шантаж и сексуальную эксплуатацию с атата во все отверстия всем ровд.
5.04.2021 08:33
гость
Деточка, а тебе не кажется, что твое место возле параши?
к/ф Джентельмены удачи
5.04.2021 08:44
- гость -
Рядом с тобой? Стремно очень. Сиди там один и мечтай об обнаженном Ололешике.