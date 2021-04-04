Мария Бутина сообщила об угрозах после поездки в колонию к Навальному

Мария Бутина в стриме "Изолента live" рассказала об угрозах, которые поступают ей после поездки к Навальному в колонию, сообщает RT.

Девушка сообщила, что на её телефон звонят неизвестные, которые угрожают ей расправой и желают смерти. Также угрозы поступают от анонимных пользователей в социальных сетях Twitter и Instagram.

"Моя логика: я не садомазохист, я уж тем более не просто мазохист. Я не издеваюсь над собой, читая комментарии. У меня есть определённые действия, которые я собираюсь предпринять. Я, наверное, ещё создам группу "Хейтите меня и ненавидьте". Просто имейте в виду, что за базар отвечать придётся рано или поздно", – сказала Мария Бутина в прямом эфире стрима.

Ранее сообщалось, что уроженка Барнаула Мария Мотузная, которую в 2018 году обвиняли в оскорблении чувств верующих и экстремизме, раскритиковала сотрудницу канала RT, активистку из Алтайского края Марию Бутину. На своей странице в Twitter Мотузная упрекнула Бутину во лжи и посчитала, что никто из жителей Алтайского края не поверит в её слова.