Председатель СК России Александр Бастрыкин обсудил по видеосвязи с сотрудниками из регионов работу ведомства в социальных сетях, сообщили на официальном сайте Следственного комитета. Глава ведомства положительно оценил работу по взаимодействию со СМИ и и гражданами в социальных сетях в ряде регионов, в том числе и Алтайском крае.
При этом следователям было поручено тщательно анализировать комментарии в официальных аккаунтах ведомства в сети Интернет, так как они зачастую несут значимую информацию, которая может помочь в следственной работе.
Александр Бастрыкин отметил, что социальные сети "это не только площадка для выражения мнения, но и источник информации, которым необходимо пользоваться как инструментом для повышения качества и эффективности работы следственных органов. О многих проблемах в регионах мы можем узнать именно от пользователей социальных сетей".
При этом глава СК упомянул о важности различать характер таких комментариев: "Уже несколько лет продолжается информационная война против нашего государства. И Следственный комитет как ведомство, расследующее наиболее опасные преступления в разных сферах, в том числе связанные с международной тематикой, нередко попадает под волну необоснованной критики. Зачастую даже при очевидных наших успехах в социальных сетях находятся лица, которые искусственно пытаются сформировать негативное общественное мнение по отношению к структуре и в целом к системе государственных органов. Учитывая это, важной задачей нашего ведомства является совершенствование оперативного взаимодействия с гражданами.
Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края смогла дозвониться до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и задала вопрос по поводу жилья для сирот. Глава ведомства остался недоволен ходом и сроками расследования уже возбуждённого дела по статье "Халатность".
Комментарии
Ниче, в 2024 будете пожинать плоды своей работы.
Александр Бастрыкин призвал следователей читать комментарии в соцсетях
Долго доходило. Да ну, это шутка. Все ай-пи адреса давно должны быть уже в базе, не надо делать вид, что он только проснулся
Или в 2036. Кто досидит
Ну он не молодой уже, опытный следак, выражается незатейливо, что хотел этим сказать непонятно.
Если в 2021 начнут читать и садить, не все к 2024 выйдут. Сейчас такой беспредел на зонах, кто-то может совсем не выйти. Вместо врача могут Бутину прислать
Надо юридическую службу помощи арестованным в сетях создать, чую спрос будет великий. Хороший бизнес...перспективный....дарю идею.
Не думай, Если думаешь - не говори. Если говоришь - то не пиши. Пишешь - не подписывай. А если - думаешь, говоришь, пишешь, подписываешь - тогда не обижайся!
"тщательно анализировать комментарии в официальных аккаунтах ведомства в сети Интернет"
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Для заторможенных специально повторяем:
"в оициальных аккаунтах ведомства"
То есть на амике можно писать про Бастрыкина все что думаешь, следователи не читают. Надо быть очень тугим, чтобы зайти на официальный аккаунт Следственного комитета и написать там содержащий признаки состава преступления пост. Это все равно что явка с повинной. Получается до сегодняшнего дня следователи СК свой же аккаунт не читали
Я бы им ещё посоветовал читать законы, хотя бы названия статей.
Я бы им ещё посоветовал читать законы, хотя бы названия статей.
Он пусть на своих подданных в соцсетях посмотрит лучше
Какая информационная война? Ведь был оголделый бордак, сейчас чуть-чуть полегче. Например суд по делу Зеленого постановил вернуть взятку Зеленому в размере 100000 баксов. Или ролик где у Путина встают волосы дыбом "совершил преступление путем написание заявление в прокуратуру". Так что нечего придумывать всякие звездные-войны, работать надо.