Александр Бастрыкин призвал следователей читать комментарии в соцсетях

Председатель СК России Александр Бастрыкин обсудил по видеосвязи с сотрудниками из регионов работу ведомства в социальных сетях, сообщили на официальном сайте Следственного комитета. Глава ведомства положительно оценил работу по взаимодействию со СМИ и и гражданами в социальных сетях в ряде регионов, в том числе и Алтайском крае.

При этом следователям было поручено тщательно анализировать комментарии в официальных аккаунтах ведомства в сети Интернет, так как они зачастую несут значимую информацию, которая может помочь в следственной работе.

Александр Бастрыкин отметил, что социальные сети "это не только площадка для выражения мнения, но и источник информации, которым необходимо пользоваться как инструментом для повышения качества и эффективности работы следственных органов. О многих проблемах в регионах мы можем узнать именно от пользователей социальных сетей".

При этом глава СК упомянул о важности различать характер таких комментариев: "Уже несколько лет продолжается информационная война против нашего государства. И Следственный комитет как ведомство, расследующее наиболее опасные преступления в разных сферах, в том числе связанные с международной тематикой, нередко попадает под волну необоснованной критики. Зачастую даже при очевидных наших успехах в социальных сетях находятся лица, которые искусственно пытаются сформировать негативное общественное мнение по отношению к структуре и в целом к системе государственных органов. Учитывая это, важной задачей нашего ведомства является совершенствование оперативного взаимодействия с гражданами.

Ранее сообщалось, что жительница Алтайского края смогла дозвониться до главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и задала вопрос по поводу жилья для сирот. Глава ведомства остался недоволен ходом и сроками расследования уже возбуждённого дела по статье "Халатность".