Самолёт, летевший из Японии в Германию, совершил аварийную посадку в Сибири

Самолёт Boeing-787 японской авиакомпании All Nippon Airways 4 апреля экстренно приземлился в Красноярске. Об этом сообщает "Интерфакс-Сибирь". Во время инцидента никто из 79 человек, находившихся на борту, не пострадал.

Борт совершил незапланированную посадку в международном аэропорту Красноярск в 06:10 по местному времени, пояснил "Интерфаксу" представитель воздушной гавани.

"Я могу подтвердить факт аварийной посадки. Самолёт приземлился в аэропорту Красноярск. На его борту находилось 69 пассажиров и 10 членов экипажа. Борт летел из Токио во Франкфурт", – цитирует собеседника издание.

Причины инцидента в пресс-службе аэропорта не уточнили. По одной из версий, предварительной причиной аварийной посадки стал отказ левого двигателя. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах Красноярского края.

По данным сервиса Flightradar24, самолёт резко изменил курс незадолго до подлёта к Норильску. А статус рейса сменился на "перенаправлен в Красноярск".

Напомним, 29 марта похожий инцидент произошёл в аэропорту Краснодара. Boeing 737, летевший из Москвы, аварийно приземлился там с с неисправными закрылками. В результате инцидента никто не пострадал. А позднее в Сети появилось видео, как пассажиров инструктировали перед жёсткой посадкой. Многие на борту готовились к тому, что судно может разбиться.