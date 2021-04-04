"Оформите вклад". Россиян предупредили о новом способе мошенничества

Мошенники в России стали использовать новую схему обмана, сообщает РИА Новости. Россияне стали получать сообщения от якобы сотрудников банка с предложением оформить вклад под высокий процент. Доверчивые граждане проходят по ссылке, попадают на фишинговый сайт и сами "дарят" свои логин и пароль злоумышленникам.

Сам способ мошенничества универсален и уже давно используется в России, пояснила изданию руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. Цель преступников – завладеть данными для доступа к онлайн-банку и личному кабинету жертвы. При этом они могут как позвонить вам лично, так и отправить SMS или электронное письмо.

"Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка", – цитирует её РИА Новости.

По словам Килюшевой, мошенники придумали схему с вкладами, поскольку на способ ("по вашей карте замечена подозрительная операция") стало попадаться меньше людей. К звонкам от якобы сотрудника банка россияне уже привыкли, а вот в выгодном предложении могут и не увидеть подвоха.

В Банке России изданию не пояснили, сколько россиян уже пострадало от новой схемы. Но подтвердили, что о способе мошенничества знают.

"С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте", – рассказали изданию в ЦБ.

Напомним, в январе 2021 года сообщалось, что мошенники стали обманывать россиян, узнавая данные их СНИЛС. С помощью документа они переводят деньги доверчивых жителей на счета негосударственных фондов и получают за это вознаграждение. Эксперты предупредили, что номер СНИЛС также нельзя сообщать незнакомым людям по телефону.