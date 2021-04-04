Садик построили, а парковку – забыли. Жителям Власихи негде ставить машины

Жители села Власиха в сообществе Barnaul22 рассказали о проблеме с парковкой у детского сада. Машины приходится ставить на газон либо бросать у дороги.
"При строительстве садика не учли место под парковку. Люди переживают, что им приходится ставить автомобили на газон возле церкви. Иначе другие автомобили не смогут проехать по единственной в этом месте дороге. Кстати, состояние самой дороги тоже оставляет желать лучшего", – пишет автор поста.
По словам местного жителя, рядом также находится въезд в амбулаторию, который постоянно должен быть свободен, но иногда его занимают.
Ранее сообщалось, что в Барнауле водители превратили в парковку сквер на улице Панфиловцев. Машины бросали прямо на территории пешеходного фонтана. Власти приняли меры и установят на территории ограждение.
Комментарии
Так там по Власихе ни проехать ни пройти.
Зимой не увидишь работ ,а сейчас активно тает снег, воды море.
Главное чтобы центральная улица Мамонтова , была очищена.
В обязательном порядке всегда чистый пусть в сельской администрации.
А что, без машины ребёнка в детский сад доставить уже нельзя?
"приходится ставить на газон"
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Вот жеж бедолаги. Не хотят, а приходится.
А что, без машины ребёнка в детский сад доставить уже нельзя?
А ты попробуй с утра с ребенком в автобус залезть, потом сделаешь выводы
Не понятно одно, зачем люди селятся в одном месте, а садики строят в другом. Или им трудно пройти несколько метров без жоповозки?
Не понятно одно, зачем люди селятся в одном месте, а садики строят в другом. Или им трудно пройти несколько метров без жоповозки?
Например, с Лесного - совсем ближний свет ходить.
Тем, кто умничает: это - деревня, и люди там живут в отдельных домах, и расстояния там весьма приличные, что бы тащиться с малышом пешком
4.04.2021 15:34
Чучмек
Из Октябрьского ребёнка доставлять в садик без машины возьмёшься? Хотя-бы недельку,а потом поговорим.
Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне
ГИБДД в помощь.....
На фото такие дома построены, что если бы они сделали рядом парковку, то, по отношению к стоимости строительства дома, не сильно бы переплатили. Тем более, что с парковкой цена дома бы увеличилась
Дело не в парковках, гаражах а в головах людей. Полгорода стоят на газонах, не потому что нет парковок, а потому что им так ближе идти. У нас например в центре ради машин убрали газон и сделали карманы, и что? Карманы полупустые и все стоят под окнами у дома, до карманов просто «далеко» идти аж 25 метров
Чемодан, остановка, автобус.
Власиха небольшая. Почему нельзя отвести ребёнка в садик, потом вернуться домой и уже из дома поехать в город?
Власиха небольшая. Почему нельзя отвести ребёнка в садик, потом вернуться домой и уже из дома поехать в город?
ты бы знал ответ на этот вопрос, если бы жил во Власихе или поселке-сателлите и водил ребенка в садик.
Гостю 17:15, а где это в городе сделали лишние парковки? Назовите
"Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне". Так говорят те, кто автомобилистов хочет уничтожить как класс, закрывая глаза на очевидные проблемы
"Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне"
Отсутствие парковки это повод сделать парковку, чтобы не парковались на газонах
Ну а зачем люди перебираются во Власиху и пригороды Власихи из Барнаула, если там их настигают все прежние проблемы, да ещё в тот же Барнаул каждый день придётся в режиме маятника мотаться?
Виктор, смотри глобальнее на вещи - зачем вообще люди за МКАД живут?
"4.04.2021 19:34
Змей
"Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне". Так говорят те, кто автомобилистов хочет уничтожить как класс, закрывая глаза на очевидные проблемы"
Как будто что-то плохое. Нет машин - нет проблем с парковкой. Переживете.
5.04.2021 10:30
- гость - Вы очень узко мыслите. И даже не пытаетесь представить ситуацию и понять проблему. Отсюда вывод - либо вы обыкновенный троль либо просто обладаете небывалой скудостью ума.
мы живем в Лесном и тоже возим в этот садик малыша, так как этот сад не только для жителей Власихи, пешком как тут предложили делать это некоторые это точно не реально, так как дальше после сада на работу. В Лесном сада нет и это единственный вариант. И паркуются на газоне зимой и сад открылся в январе и мы даже не знали, что там газон, да и не совсем там газон, а тупо грязь. Сейчас приходится бросать всем машины край дороги и тогда проехать реально проблема.
При всём желании невозможно сделать парковки для всех желающих. Парковочные места всегда будут в дефиците. Но это не повод парковаться как попало/как удобнее, лишь бы поближе.