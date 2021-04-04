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Садик построили, а парковку – забыли. Жителям Власихи негде ставить машины

, ИА "Амител"
Людям приходится парковаться на газоне
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители села Власиха в сообществе Barnaul22 рассказали о проблеме с парковкой у детского сада. Машины приходится ставить на газон либо бросать у дороги.

"При строительстве садика не учли место под парковку. Люди переживают, что им приходится ставить автомобили на газон возле церкви. Иначе другие автомобили не смогут проехать по единственной в этом месте дороге. Кстати, состояние самой дороги тоже оставляет желать лучшего", – пишет автор поста.

По словам местного жителя, рядом также находится въезд в амбулаторию, который постоянно должен быть свободен, но иногда его занимают.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водители превратили в парковку сквер на улице Панфиловцев. Машины бросали прямо на территории пешеходного фонтана. Власти приняли меры и установят на территории ограждение. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

4.04.2021 15:33
гость

Так там по Власихе ни проехать ни пройти.
Зимой не увидишь работ ,а сейчас активно тает снег, воды море.
Главное чтобы центральная улица Мамонтова , была очищена.
В обязательном порядке всегда чистый пусть в сельской администрации.

4.04.2021 15:34
Чучмек

А что, без машины ребёнка в детский сад доставить уже нельзя?

4.04.2021 15:45
- гость -

"приходится ставить на газон"
----
Вот жеж бедолаги. Не хотят, а приходится.

4.04.2021 15:46
Пионер

А что, без машины ребёнка в детский сад доставить уже нельзя?

А ты попробуй с утра с ребенком в автобус залезть, потом сделаешь выводы

4.04.2021 15:50
- гость -

Не понятно одно, зачем люди селятся в одном месте, а садики строят в другом. Или им трудно пройти несколько метров без жоповозки?

4.04.2021 15:59
Пионер

Не понятно одно, зачем люди селятся в одном месте, а садики строят в другом. Или им трудно пройти несколько метров без жоповозки?

Например, с Лесного - совсем ближний свет ходить.

4.04.2021 16:04
- гость -

Тем, кто умничает: это - деревня, и люди там живут в отдельных домах, и расстояния там весьма приличные, что бы тащиться с малышом пешком

4.04.2021 16:22
Гость

4.04.2021 15:34
Чучмек
Из Октябрьского ребёнка доставлять в садик без машины возьмёшься? Хотя-бы недельку,а потом поговорим.

4.04.2021 16:27
Гость

Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне

4.04.2021 16:37
гость

ГИБДД в помощь.....

4.04.2021 16:48
гость

На фото такие дома построены, что если бы они сделали рядом парковку, то, по отношению к стоимости строительства дома, не сильно бы переплатили. Тем более, что с парковкой цена дома бы увеличилась

4.04.2021 17:15
Гость

Дело не в парковках, гаражах а в головах людей. Полгорода стоят на газонах, не потому что нет парковок, а потому что им так ближе идти. У нас например в центре ради машин убрали газон и сделали карманы, и что? Карманы полупустые и все стоят под окнами у дома, до карманов просто «далеко» идти аж 25 метров

4.04.2021 17:28
- гость -

Чемодан, остановка, автобус.

4.04.2021 17:50
Виктор

Власиха небольшая. Почему нельзя отвести ребёнка в садик, потом вернуться домой и уже из дома поехать в город?

4.04.2021 18:12
Пионер

Власиха небольшая. Почему нельзя отвести ребёнка в садик, потом вернуться домой и уже из дома поехать в город?

ты бы знал ответ на этот вопрос, если бы жил во Власихе или поселке-сателлите и водил ребенка в садик.

4.04.2021 19:33
Змей

Гостю 17:15, а где это в городе сделали лишние парковки? Назовите

4.04.2021 19:34
Змей

"Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне". Так говорят те, кто автомобилистов хочет уничтожить как класс, закрывая глаза на очевидные проблемы

4.04.2021 19:35
Змей

"Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне"

Отсутствие парковки это повод сделать парковку, чтобы не парковались на газонах

4.04.2021 19:42
Виктор

Ну а зачем люди перебираются во Власиху и пригороды Власихи из Барнаула, если там их настигают все прежние проблемы, да ещё в тот же Барнаул каждый день придётся в режиме маятника мотаться?

5.04.2021 06:00
Пионер

Виктор, смотри глобальнее на вещи - зачем вообще люди за МКАД живут?

5.04.2021 10:30
- гость -


"4.04.2021 19:34
Змей
"Отсутсвие парковки не повод ставит авто на газоне". Так говорят те, кто автомобилистов хочет уничтожить как класс, закрывая глаза на очевидные проблемы"
Как будто что-то плохое. Нет машин - нет проблем с парковкой. Переживете.

5.04.2021 11:29
Автомобильный Ёж

5.04.2021 10:30
- гость - Вы очень узко мыслите. И даже не пытаетесь представить ситуацию и понять проблему. Отсюда вывод - либо вы обыкновенный троль либо просто обладаете небывалой скудостью ума.

5.04.2021 13:03
Ирина

мы живем в Лесном и тоже возим в этот садик малыша, так как этот сад не только для жителей Власихи, пешком как тут предложили делать это некоторые это точно не реально, так как дальше после сада на работу. В Лесном сада нет и это единственный вариант. И паркуются на газоне зимой и сад открылся в январе и мы даже не знали, что там газон, да и не совсем там газон, а тупо грязь. Сейчас приходится бросать всем машины край дороги и тогда проехать реально проблема.

5.04.2021 13:30
- гость -

При всём желании невозможно сделать парковки для всех желающих. Парковочные места всегда будут в дефиците. Но это не повод парковаться как попало/как удобнее, лишь бы поближе.

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