Садик построили, а парковку – забыли. Жителям Власихи негде ставить машины

Жители села Власиха в сообществе Barnaul22 рассказали о проблеме с парковкой у детского сада. Машины приходится ставить на газон либо бросать у дороги.

"При строительстве садика не учли место под парковку. Люди переживают, что им приходится ставить автомобили на газон возле церкви. Иначе другие автомобили не смогут проехать по единственной в этом месте дороге. Кстати, состояние самой дороги тоже оставляет желать лучшего", – пишет автор поста.

По словам местного жителя, рядом также находится въезд в амбулаторию, который постоянно должен быть свободен, но иногда его занимают.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водители превратили в парковку сквер на улице Панфиловцев. Машины бросали прямо на территории пешеходного фонтана. Власти приняли меры и установят на территории ограждение.