Почти девять тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России

8817 случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки. Как сообщает федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, за всё время в стране выявили 4 580 984 случая заражения.

Лидерство удерживает Москва (+1901), второе место занимает Санкт-Петербург (+711), третье – Московская область (+598). Алтайский край с 92 новыми инфицированными находится на 22-й строчке списка.

Из больниц выписали ещё 8 212 человек, за всё время выздоровел 4 204 081 житель страны.

С подтверждённым коронавирусом скончались 357 пациентов, общее число летальных исходов за время пандемии достигло 100 374.