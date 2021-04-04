"Не было толстых". Доктор Мясников назвал преимущества блюд из СССР

Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил жителям России о достоинствах блюд, которые часто встречались в советское время. По его словам, тогда в стране "не было толстых".

"У нас обязательно было первое, второе, третье и компот", – цитирует его слова РИА Новости.

Также он отметил, что всё производилось в соответствии с критериями ГОСТ, а сам режим питания выстраивался экспертами, оставаясь "образцово здоровым".

Напомним, что ранее Мясников назвал основные достоинства украинской кухни. По его словам, в рацион жителей этой страны зачастую входит много овощей и фруктов – украинцу ничего не стоит съесть по килограмму того или другого между приёмами пищи.