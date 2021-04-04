"Не было толстых". Доктор Мясников назвал преимущества блюд из СССР

Российский врач и телеведущий Александр Мясников напомнил жителям России о достоинствах блюд, которые часто встречались в советское время. По его словам, тогда в стране "не было толстых".
"У нас обязательно было первое, второе, третье и компот", – цитирует его слова РИА Новости.
Также он отметил, что всё производилось в соответствии с критериями ГОСТ, а сам режим питания выстраивался экспертами, оставаясь "образцово здоровым".
Напомним, что ранее Мясников назвал основные достоинства украинской кухни. По его словам, в рацион жителей этой страны зачастую входит много овощей и фруктов – украинцу ничего не стоит съесть по килограмму того или другого между приёмами пищи.
Комментарии
"не было толстых"
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Ага, и секса тоже не было...
4.04.2021 16:50
- гость -
культа секса не было, казанова недоделанный
Забрехался Мясников совсем. 30+, тем более 40+ все расплывались, особенно женщины. Потому что ели не "свежие фрукты и овощи" (цены на них на базаре кусались), а макароны и вермишель. А уж про качество продуктов - вообще пипец. Может, кто-то помнит масло "Бутербродное", которое маслом называть нельзя было, сколько ни клади в кашу, все равно она сухая. Уж молчал бы лучше. Но ему, конечно, многие поверят, потому что у нас большинство людей страдает потерей памяти на прошлые события.
Госты были на продукты и на технические изделия, так что про вредное питание не надо тут кукарекать. Жирных было на много меньше. Детей жирных почти не было.
Пекли дома из маргарина постоянно, масло было дорогое, чтобы печь из него
4.04.2021 17:37
- гость -
Пекли дома из маргарина постоянно, масло было дорогое, чтобы печь из него
в деревнях свое масло и сметана были почти в каждом дворе. А сейчас не выгодно стало скот держать.
4.04.2021 17:18
Козябра
Понятия "расплывались" были разными. До навязанного индустрией моды культа женщины-вешалки, нормальными и здоровыми считались дородные (то есть годными для родов) женщины. И никто не считал иж жирными. Вес 80 кг в 40+ хоть у мужчин, хоть у женщин считался запредельным. Сейчас же за исключением изнуряющих себя диетами сушёных килек, 80 уже нормально и куча переваливших за 100. Одежда 54-56 размера сметается мгновенно. Между тем, мой отец, в 40 лет переодевшись с 50 на 52 несколько комплексовал, что потолстел.Так что не нужно ля-ля, не Вы одни помните СССР.
Женщины плохо и старо выглядели. Мужчины были какие-то неухоженные. Сейчас люди много лучше смотрятся. Хватит туфту ностальгическую пихать о прекрасном советском прошлом. Давайте лучше думать о прекрасном будущем новой России, формировать её облик.
Были толстые, куда б они делись. И толстые дети встречались. Взращенные на булочках и хлебе с маслом и вареньем.
4.04.2021 17:37
- гость -
Пекли дома из маргарина постоянно, масло было дорогое, чтобы печь из него
Пекли на маргарине не потому что масло было дорогое. Рецептура такая. И маргарин тогда, думаю, был совсем другой, не тот что сейчас в магазине. И масло было маслом, а не тем молочным продуктом, что продают сейчас
Толстые дети в школе были единичны
4.04.2021 19:38
Итальянец
Женщины плохо и старо выглядели. Мужчины были какие-то неухоженные.
а что в европе много ли ухоженных по улицам ходят?
я вообще думал что в бомжатник попал .....
Вот что значит - человек вырос в мире розовых поней. Школьное питание у него с первым, вторым и третьим. Я школу окончил в 2000-ом и в моей памяти осталось питание состоящее из булочки с чаем или очень гречневой каши без ничего. Жирных было не много, но скорее от недоедания, чем от правильного питания
5.04.2021 13:44
- гость -
а я школу окончил в 1986, и было у нас и первое и второе и компот.
И жирный был один на весь класс.