Алтайского фермера уже два года терроризирует самка снежного барса

Житель Республики Алтай столкнулся с необычной проблемой. На его ферму совершает набеги снежный барс.

Сотрудник Сайлюгемского парка на своей странице в Instagram рассказал, что нападает на хозяйство самка. За два года зарегистрировано уже несколько подобных случаев. По его словам, убивать скот хищница начала с появлением котят, которые уже осенью должны начать самостоятельную жизнь.

"Ирбис, конечно, зверь крайне редкий, но и для скотоводов терять скот, который зачастую является единственным источником существования всей семьи, настоящая беда. Ищем сейчас возможность компенсировать ущерб скотоводу, которого уже два года терроризирует эта самка", – рассказал сотрудник парка.

Ранее сообщалось, что учёные национального парка "Сайлюгемский" начали экспедицию для подсчёта числа особей снежного барса, которые обитают в долине бассейна реки Аргут. В состав учётной группы вошли восемь человек и четверо местных жителей, которые выступили в роли проводников. Экспедиция продлится не менее двух недель.