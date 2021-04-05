Алтайского фермера уже два года терроризирует самка снежного барса

Житель Республики Алтай столкнулся с необычной проблемой. На его ферму совершает набеги снежный барс.
Сотрудник Сайлюгемского парка на своей странице в Instagram рассказал, что нападает на хозяйство самка. За два года зарегистрировано уже несколько подобных случаев. По его словам, убивать скот хищница начала с появлением котят, которые уже осенью должны начать самостоятельную жизнь.
"Ирбис, конечно, зверь крайне редкий, но и для скотоводов терять скот, который зачастую является единственным источником существования всей семьи, настоящая беда. Ищем сейчас возможность компенсировать ущерб скотоводу, которого уже два года терроризирует эта самка", – рассказал сотрудник парка.
Ранее сообщалось, что учёные национального парка "Сайлюгемский" начали экспедицию для подсчёта числа особей снежного барса, которые обитают в долине бассейна реки Аргут. В состав учётной группы вошли восемь человек и четверо местных жителей, которые выступили в роли проводников. Экспедиция продлится не менее двух недель.
Комментарии
А скотоводу у которого скот мочит повесить её шкурку на стену разве не вариант? Или хрен с ним со скотом, главное чтобы шкурка досталась потом нужному человеку???
5.04.2021 09:00
- гость -
Головка бо-бо?))
5.04.2021 09:57
Такие дела
Головка бо-бо
Таблетку съешь!
Фермеру надо начать подкармливать самку барса.
И под это дело надо организовать платные экскурсии на просмотр зверя. Так он не только отобьет потери, но и переориентируется с разведения скота на разведение барсов