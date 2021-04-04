СК проверит данные о россиянке, которая держит дочь на привязи

В Следственном комитете прокомментировали сообщения о том, что в Ростовской области женщина держит дочь на привязи без еды и воды. Об этом сообщают "Известия".

"Поступило сообщение о том, что в городе Новошахтинске восьмилетняя девочка подвергалась в семье истязанию и впоследствии была доставлена с телесными повреждениями в больницу. В настоящее время следователи выясняют причины и обстоятельства, по которым девочка оказалась в социально опасном положении", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полицейские разыскивают жительницу Новошахтинска (Ростовская область), которую подозревают в том, что она издевалась над собственной дочерью. Состояние девочки шокировало знакомую женщины. Случайная гостья покормила ребёнка и вызвала полицию.