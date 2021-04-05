Учёные обнаружили неожиданные последствия употребления сладких напитков

Американские учёные из университетов Джорджии и Южной Калифорнии провели серию экспериментов и обнаружили неожиданные последствия употребления сладких напитков. По словам специалистов, насыщенные сахаром напитки способны ухудшать память и способность к обучению у детей.

Согласно отчёту, опубликованному на сайте ScienceDaily, в ходе исследований специалисты заметили, что крысы, которых в молодом возрасте поили подслащённой водой, чаще страдали от проблем с памятью. Из-за потребления сладких напитков у подопытных грызунов менялся состав кишечных бактерий, что пагубно влияло на работу мозга.

В будущем эксперты собираются провести ещё ряд экспериментов и выяснить, можно ли с помощью здорового образа жизни избавиться от негативных последствий потребления таких напитков.