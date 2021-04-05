Голикова: число россиян, которые хотят привиться от COVID-19, резко выросло

Число россиян, которые желают пройти вакцинацию от коронавируса, резко выросло. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Как передаёт ТАСС, чиновница подчеркнула, что привиться особенно важно в преддверии весенне-летнего сезона, и добавила, что вакцинация – это "нестрашно, безболезненно". Сама Голикова уже сделала прививку от коронавируса ещё осенью прошлого года.

Напомним, что ранее Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения. Вице-премьер отметила, что за счёт спада заболеваемости коронавирусом в России удалось более чем в 2,5 раза снизить количество коек, которое необходимо для лечения больных COVID-19: с 279 тысяч до 119 тысяч.