Голикова: число россиян, которые хотят привиться от COVID-19, резко выросло

Число россиян, которые желают пройти вакцинацию от коронавируса, резко выросло. Об этом в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.
Как передаёт ТАСС, чиновница подчеркнула, что привиться особенно важно в преддверии весенне-летнего сезона, и добавила, что вакцинация – это "нестрашно, безболезненно". Сама Голикова уже сделала прививку от коронавируса ещё осенью прошлого года.
Напомним, что ранее Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения. Вице-премьер отметила, что за счёт спада заболеваемости коронавирусом в России удалось более чем в 2,5 раза снизить количество коек, которое необходимо для лечения больных COVID-19: с 279 тысяч до 119 тысяч.
Комментарии
На работе две кашолки привились
Дневник заполняют
Это зачем? ПодОпытные?
Лучше бы вместо 4х разных всяких прививок до ума довели одну!
по телевизору круглосуточно реклама от известных людей - я сделал, и тебе советую. нуну
Дык, эта - а почему в стране привито менее 5% населения, почему Путин собирает народ на стадионе и его не вяжут за нарушение санитарного режима?! И когда Голикова будет ревакцинироваться - почему не говорит?!
Прямо бегут, и спотыкаются.Путлеровская власть за 20 лет ничего не создала, а сейчас втюхивает непонятно что. "Помрёт человек-и ладно.Главное, чтоб заразу не разносил".
5.04.2021 08:44
- гость -
Прямо бегут, и спотыкаются.Путлеровская
Наверное парашкинская власть много сделала, Крым профукала- достижение ; гордись микола.
5.04.2021 07:20
- гость -
Это зачем? ПодОпытные?
ну если в обычное время плановая разработка вакцины занимает 10-15 лет - то таки да...
Для того чтобы люди хотели привится , вакцина должна быть платной и дефицитной, вот тогда и будут очереди из желающих.
А так у нас все резко стали в вакцинирований разбираться, правда как обычно примеров на которых основано недоверие нет.
ага все ломанулись теряя тапочки за платной
5.04.2021 10:06
- гость - Зачётно лизнул
5.04.2021 09:26
99,9% функционирующих (и ненароком выживших предприятий при путлере) построено ещё в далёкое советское время.То же самое про больницы,школы и прочую инфраструктуру.
Не хотят вакцинироваться не потому что что то соображают в вакцинах, хорошая она или плохая мало таких кто лично это объяснит, а потому что вакцину "придумали" и внедряют те кто до этого развалил здравоохранение, медицину, образование... и т.д. по списку
Согласен полностью с "ГОСТЬ 5.04.2021 14:08"! А то по всем фронтам -развал, а тут впереди планеты всей! И эти подлизы, актёришки всякие ,таким прям голоском просят привиться, так они прям за простой народ радеют! И этой пропагандой из всех щелей про ковид и спутник-УЖЕ ЗАТРАХАЛИ!!!!
Вот если бы платили людям за сделанную вакцину... и не мало ...очереди бы выстроились)))
На заре пандемии, примерно до середины 2020 г. ученые ВОЗ утверждали что у переболевших COVIDом иммунитет не вырабатывается, поэтому человек может заболевать бесконечное количество раз.
Теперь эти же ученые в один голос утверждают что вакцинация это спасение человечества. Насколько я помню, то смысл самой вакцинации в вырабатывании иммунитета...
Мне кажется что нас где- то вводят в заблуждение...