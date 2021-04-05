До +17 градусов обещают в Алтайском крае 5 апреля

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнётся с тёплого дня. На некоторых территориях синоптики обещают под 20 градусов тепла.

5 апреля в регионе термометры покажут +7...+12 градусов, местами по югу до +17 градусов. Осадков не ожидается. Водителей предупреждают о сильной гололедице на дорогах.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит +10...+12 градусов. Без осадков.

Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.