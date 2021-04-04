Барнаульские баскетболисты обыграли магнитогорский "Металлург"

Баскетболисты клуба "Барнаул" дома уверенно выиграли у магнитогорского "Металлурга". Первый полуфинальный матч чемпионата Суперлиги-2 состоялся 4 апреля в спорткомплексе "Победа" и завершился в пользу алтайских баскетболистов со счётом 96:69 (17:13, 26:17, 26:16, 27:23).

Самым результативным в составе "Барнаула" стал Алексей Чиликин, который набрал 20 очков и сделал 7 подборов. 18 очков и 4 подбора записал на свой счёт капитан алтайской команды Дмитрий Злобин. У "Магнитки" самым активным был Илья Подобедов. В его активе 20 набранных очков.

Ответная игра полуфинала пройдёт в четверг, 8 апреля, в Магнитогорске.