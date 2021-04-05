Все школы Хабаровска получили сообщения о минировании

Во все школы Хабаровска поступили сообщения о минировании. Об этом в понедельник, 5 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на начальника отдела управления образования администрации города Алексея Соболева.

По словам чиновника, рассылку обнаружили в 8 часов утра во всех 70 школах. В них обучаются порядка 65 тысяч детей.

"Сейчас идёт подсчёт, сколько именно учеников пришлось эвакуировать, потому что у кого-то занятия ещё не начались", – уточнил представитель администрации.

Напомним, 30 марта в 16 школ Барнаула поступили сообщения о минировании. Занятия отменили, а детей отпустили по домам. При этом взрывчатку в учебных учреждениях не нашли.