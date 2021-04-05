Немцы столкнулись с эффектом "Тифозной Мэри" после вакцинации от коронавируса

В Германии у медицинского работника, дважды привитого от ковида, не было никаких признаков заболевания, однако обнаружилась чрезвычайно высокая вирусная нагрузка. Как пишут местные СМИ, этот человек стал суперспрейдером – то есть суперраспространителем. Такие люди сами не болеют, но заражают других в разы сильнее, чем другие носители вируса.
Как пишет "Московский комсомолец", в английской культуре существует выражение "Тифозная Мэри". Так называют людей, которые нечаянно или намеренно распространяют какую-либо болезнь.
По словам немецких учёных, такая проблема среди вакцинированных существует. Поэтому даже получившим прививку рекомендуют продолжать носить маски.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае от коронавируса вакцинировались уже более 100 тысяч человек. Из них порядка 70 тысяч поставили оба компонента препарата "Спутник V".
Комментарии
Это что же получается? Привитые будут носить маску, когда пандемия закончится?
как приятно читать, что ученые и медики не просто колют вакцины, а еще и исследуют последствия инъекций! Только почему это делают везде, кроме России?
Поэтому даже получившим прививку рекомендуют продолжать носить маски.
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нет никаких поводов для паники?
5.04.2021 11:42
- гость -
как приятно читать, что ученые и медики не просто колют вакцины, а еще и исследуют последствия инъекций! Только почему это делают везде, кроме России?
Дневник вакцинированного вам в руки на гос. услугах. Хотите заполняйте. Если вы не делали прививку, что вас исследовать
Похоже лапшу на уши вешают и притупляют бдительность.
5.04.2021 11:31
Злая гостья
Ну так непривитые тоже могут быть носителями. Это раз. И два - по причине наплевательского отношения к окружающим никто ничего не будет носить, точно так же, как и сейчас не носит. И тогда, боюсь, проблемы будут как раз у непривитых.
Карта на руках со всеми прививками сдохни от ковид.
никто ничего не будет носить, точно так же, как и сейчас не носит
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не обманывайте носят маски...
да и вообще, как будто это что-то хорошее. когда-нибудь закончится эта эпидемия все равно
5.04.2021 13:42
гiсть
Да, носят. В основном на кассе, когда без маски отказываются обслуживать. А до этого по торговому залу процентов 90 без маски рассекает. Да и в транспорте маски болтаются где угодно, только не там, где положено) Про хорошее никто не говорит, посыл был о том, что привитые опаснее непривитых.
5.04.2021 12:12
- гость -
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ему про фому, он про ерёму! Мож еще предложишь свою вакцину на кухне сварить?
Специалисты исследуют вмешательства в человечье здоровье и их последствия. В России тоже ставят вакцины. Почему мы читаем только о результатах зарубежных спецов, где наши достижения?