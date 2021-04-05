Немцы столкнулись с эффектом "Тифозной Мэри" после вакцинации от коронавируса

В Германии у медицинского работника, дважды привитого от ковида, не было никаких признаков заболевания, однако обнаружилась чрезвычайно высокая вирусная нагрузка. Как пишут местные СМИ, этот человек стал суперспрейдером – то есть суперраспространителем. Такие люди сами не болеют, но заражают других в разы сильнее, чем другие носители вируса.

Как пишет "Московский комсомолец", в английской культуре существует выражение "Тифозная Мэри". Так называют людей, которые нечаянно или намеренно распространяют какую-либо болезнь.

По словам немецких учёных, такая проблема среди вакцинированных существует. Поэтому даже получившим прививку рекомендуют продолжать носить маски.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае от коронавируса вакцинировались уже более 100 тысяч человек. Из них порядка 70 тысяч поставили оба компонента препарата "Спутник V".



