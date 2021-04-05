Заведующих кафедрами нового гуманитарного института выбрали в АлтГУ

В Алтайском госуниверситете выбрали заведующих кафедрами нового гуманитарного института, они будут работать на посту в течение года. Об этом сообщает вузовская газета "За науку".
30 марта члены учёного совета по итогам голосования выбрали следующие кандидатуры:
- кафедра искусств – Ирина Черняева;
- кафедра социальной психологии и педагогического образования – Ирина Ральникова;
- кафедра государственного и муниципального управления и права (Рубцовск) — Оксана Голева;
- кафедра конституционного и международного права – Евгений Аничкин;
- кафедра социальной и молодёжной политики – Светлана Максимова;
- кафедра философии и политологии – Инна Черданцева;
- кафедра социологии и конфликтологии – Виктор Нагайцев.
"Заведующие кафедрами Института гуманитарных наук выбраны на год. Такой срок даёт возможность зарекомендовать себя. Это особенно важно, если говорить о новом институте АГУ, Институте гуманитарных наук. Именно в нём больше всего обновлений. Надеюсь, новые заведующие выстроят грамотную кафедральную политику, – пояснил ректор вуза Сергей Бочаров.
Кроме того, учёный совет решил присоединить кафедру документоведения, архивоведения и исторической информатики к кафедре отечественной истории. Это позволит создавать междисциплинарные научные проекты и учебные программы, что, в свою очередь, привлечёт большее число абитуриентов, отметил директор Института истории и международных отношении Иван Назаров.
Ранее в АлтГУ выбрали проект нового корпуса вуза на площади Сахарова. Победителем признали работу архитектора Александра Деринга.
Комментарии
А филологию, надо полагать, совсем угробили? Что-то о ней ни слова! Да и то правда - зачем классическому университету какая-то там русская филология?
К большому сожалению наш "классический", "ведущий", "опорный" ВУЗ все больше и больше скатывается в пучину бездны. Вместо мыслей о том, как дать региону новых специалистов, руководящий дуэт университета в лице Землюкова и Бочаровы мыслит исключительно в рамках психологии раба из третьего военного ремесла. "Нужно больше золота!" - вот, что движет этими людьми. Отсюда идут все оптимизации, когда от полноценных рабочих кафедр хотят оставить два с половиной человека, когда массово завозят китайцев и оных не способных даже в теории принести пользу региону. Ах да как же без "Нужно построить зиггурат!". Новые площади, новые студенты, новые возможности для науки говорят они с высоких трибун, но зайдите в любую аудиторию Д или С корпусов, которые не видели ремонт последние лет десять. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев знатно при***** (удивился) побывав однажды в стенах этого славного "оплота науки". Вот только тот визит был давно, а совести у деньги со студентов имеющих не прибавилось. В общем, резюмируя выше описанное и умолчанное сдается, что пока Землюков и Бочаров сидят в своих кресла озаренные думами о светлом будущем это самое светлое будущее все дальше уходит из стен АлтГУ.