Заведующих кафедрами нового гуманитарного института выбрали в АлтГУ

В Алтайском госуниверситете выбрали заведующих кафедрами нового гуманитарного института, они будут работать на посту в течение года. Об этом сообщает вузовская газета "За науку".

30 марта члены учёного совета по итогам голосования выбрали следующие кандидатуры:

кафедра искусств – Ирина Черняева;

кафедра социальной психологии и педагогического образования – Ирина Ральникова;

кафедра государственного и муниципального управления и права (Рубцовск) — Оксана Голева;

кафедра конституционного и международного права – Евгений Аничкин;

кафедра социальной и молодёжной политики – Светлана Максимова;

кафедра философии и политологии – Инна Черданцева;

кафедра социологии и конфликтологии – Виктор Нагайцев.

"Заведующие кафедрами Института гуманитарных наук выбраны на год. Такой срок даёт возможность зарекомендовать себя. Это особенно важно, если говорить о новом институте АГУ, Институте гуманитарных наук. Именно в нём больше всего обновлений. Надеюсь, новые заведующие выстроят грамотную кафедральную политику, – пояснил ректор вуза Сергей Бочаров.

Кроме того, учёный совет решил присоединить кафедру документоведения, архивоведения и исторической информатики к кафедре отечественной истории. Это позволит создавать междисциплинарные научные проекты и учебные программы, что, в свою очередь, привлечёт большее число абитуриентов, отметил директор Института истории и международных отношении Иван Назаров.

Ранее в АлтГУ выбрали проект нового корпуса вуза на площади Сахарова. Победителем признали работу архитектора Александра Деринга.