Инфляция в Алтайском крае в картинках. Как изменились траты на ведение домашнего хозяйства

Годовая инфляция в Алтайском крае составила 5,9% (в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года). Больше всего подорожали продукты – рост цен составил 7,7%. Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 6,6%. А стоимость услуг выросла на 1,9%. Значительнее всего инфляция отражается на затратах по ведению домашнего хозяйства. Отделение Барнаул Банка России совместно с amic.ru подготовили инфографику, которая показывает, на сколько в Алтайском крае за год изменились цены на привычные блюда, товары, услуги красоты и сотовой связи. Ориентируясь на неё, можно более грамотно планировать свой бюджет и прогнозировать расходы.

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