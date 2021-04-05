Инфляция в Алтайском крае в картинках. Как изменились траты на ведение домашнего хозяйства

Годовая инфляция в Алтайском крае составила 5,9% (в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года). Больше всего подорожали продукты – рост цен составил 7,7%. Непродовольственные товары стали дороже в среднем на 6,6%. А стоимость услуг выросла на 1,9%. Значительнее всего инфляция отражается на затратах по ведению домашнего хозяйства. Отделение Барнаул Банка России совместно с amic.ru подготовили инфографику, которая показывает, на сколько в Алтайском крае за год изменились цены на привычные блюда, товары, услуги красоты и сотовой связи. Ориентируясь на неё, можно более грамотно планировать свой бюджет и прогнозировать расходы.
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Комментарии
Статистика - непонятное увеличение непонятно чего , из неизвестно как! Я верю пустому холодильнику, отсутствию возможности накопить, и ипотеке от СБЕРА в 13% годовых и то скинули 1% по заявлению!
Я верю пустому холодильнику,
а надо верить телевизору )))
Ой, капец, сборище двоечников по профильному предмету. Подорожали (подешевели) цены у них. Цены повышаются или снижаются. А дорожает, либо дешевеет - ТОВАР!
а почему сахар не нарисовали с его +70%
У кого это снизилась ежемесячная плата за услуги связи????
Может отправка телеграммм или писем с голубями?
Когда холодильник забит до верху всевозможными тушами пора бы начать немного соображать.
Когда большая часть населения начнет верить холодильнику а не телевизору, возможно что-то начнет меняться.
Операторы сотовой связи агрессивно поднимают цены.
А в статистике снизились. Ну-ну
Окай, предположим поверю что инфляция 6%. Предположим. ЗП при этом осталась на том же уровне.
Предположим некий товар стоит 100 рублей, через 10 лет с той же инфляцией будет стоить
179,84 рубля.
Если у вас зп 20 000 то через десять лет будет 11 167 по ппс.
Именно таким образом народ и нищает.
Внимание, вопрос знатокам. А что в таких ярких и красочных тонах картинка. Тут пора венок вешать и черную полоску.