Семь человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Семеро пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2746.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 91 случай заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 609 человек. Выздоровели 42 622 человека (+58 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 13, Рубцовск – 8, Шипуновский район – 5, Павловский, Солтонский районы – по 4 заболевших, Бийский район – 3, Алейский, Зональный, Калманский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Первомайский, Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 239 пациентов, из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 588 коек.