Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнёт достигать опасных значений на большей территории России в мае, на юге страны под прямыми солнечными лучами без дополнительной защиты не рекомендуют находиться с середины – конца апреля. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Как сообщает ТАСС, наиболее опасное излучение появляется, когда солнце находится высоко в небе. По словам Вильфанда, сейчас самый подходящий момент принимать солнечные ванны, так как совсем недавно прошёл день весеннего равноденствия. Следовательно, солнце пока поднимается невысоко.

"В нём мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например", – сказал специалист.

Напомним, ранее Вильфанд пообещал тёплые весну и лето в Западной Сибири.