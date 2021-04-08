Урожай в безопасности: как защитить посевы весной

Сейчас сельхозпроизводители большинства регионов, в том числе Алтайского края, всерьёз обеспокоены судьбой озимых зерновых культур: есть риск, что они не перенесут весенних перепадов температур и в товарное состояние перейдёт ещё более низкий процент посевов. Однако на этом их тревоги не заканчиваются, ведь те же факторы могут повлиять на сев и дальнейшее развитие яровых зерновых, зернобобовых, масличных и других сельхозкультур.

Как в этом случае минимизировать ущерб? Проверенным решением будет включить в программы защиты и питания растений препараты SCS.technology. Они позволят поддержать растения в наиболее острый весенний период, сдержать развитие болезней и управлять урожайностью.

Эти продукты группы компаний "АгроХимПром" стали широко известны благодаря эффективной работе в "режиме многозадачности". Так, флагман линейки SCS.technology – регулятор роста растений с фунгицидным эффектом "Зеребра Агро" – на протяжении последних шести лет успешно применяется аграриями как из числа небольших КФХ, так и крупных агрообъединений.

В Алтайском крае показателен опыт внедрения "Зеребра Агро" в схему защиты яровой пшеницы СПК "Колхоз имени Ленина". Препарат применяли на пшенице сорта "Тобольская" по вегетации в фазе выхода в трубку в дозировке 0,1 л/га. Несмотря на острый дефицит влаги даже в предгорных районах, прибавка урожайности на опытном участке составила 4,4 ц/га (46%) при общей урожайности на Контроле 9,4 ц/га.

Препарат также помог сдержать развитие болезней пшеницы. При осмотре контрольного поля выявили не менее 20% поражения растений септориозной пятнистостью, в то время как на участке, обработанном "Зеребра Агро", поражённых растений не было. В дальнейшем в фазе созревания на опыте также наблюдалось увеличение числа зёрен в колосе на 10-15%. Не стоит забывать и об экономическом эффекте от включения "Зеребра Агро" в программу защиты: чистая прибыль с учётом затрат на препарат составила, по предварительным подсчётам, около 5570 руб./га.

"Наибольших результатов можно достичь при двукратной обработке зерновых препаратом "Зеребра Агро" в дозировке 0,1-0,15 л/га, включая обработку семенного материала (0,1-0,15 л/т). Это позволяет защитить посевы, повысить иммунитет растений и сделать их менее восприимчивыми к резким перепадам температур и другим стрессовым факторам. Всё это помогает улучшить показатели урожайности. Особенно актуальна такая повторность для тех сельхозпредприятий, которые не имеют возможности масштабного использования фунгицидов", – рассказывает руководитель отдела агрохимического сопровождения ГК "АгроХимПром" Леонид Тугаринов.

"Зеребра Арго" показывает результаты и в менее благоприятных природно-климатических условиях края – например, в Завьяловском районе. Так, СПК Колхоз "Фрунзенский" применил препарат на яровой пшенице и подсолнечнике. На последнем препарат использовали на гибриде "Дюрбан" однократно по вегетации (0,15 л/га): прибавка урожайности составила 4,1 ц/га (21%) при урожайности на Контроле 19,2 ц/га. Также при осмотре агроном "Фрунзенского" зафиксировал, что растения, обработанные препаратом, имеют насыщенную тёмно-зелёную окраску, более крупную листовую пластину и выровнены по высоте, а средний диаметр корзинки на Опыте составил 21 см (Контроль – 19 см). При этом чистая прибыль от применения "Зеребра Агро", по предварительным подсчётам, составила 11 170 руб./га.

ГК "АгроХимПром" с 2014 года успешно производит и внедряет в сельское хозяйство препараты SCS.technology. При этом в каждом случае специалисты компании формируют индивидуальные рекомендации с учётом всех факторов, которые могут оказать влияние на эффективность реализации программы защиты.

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