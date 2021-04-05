В России вводят новые способы ограничения скорости

В России тестируют динамические дорожные знаки, сообщает портал Autonews.ru. По информации издания, это не единственное нововведение, призванное ограничить скорость автомобилистов в сложных условиях и снизить аварийность.
"Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости, – уточнили журналисты. – При хорошей погоде они могут разрешать движение 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения – к примеру, снижать до 90 км/ч".
Главное отличие от обычного информационного табло, предупреждающего о неблагоприятных условиях, – возможность штрафовать водителей, проигнорировавших временное ограничение.
Для этого планируют устанавливать три камеры. Две – в месте динамического знака. Они будут фиксировать скорость автомобиля и время проезда участка. Третья камера расположится на расстоянии от 30 метров и позволит проверить, выполнил ли требование знака автолюбитель.
В случае выявления нарушения водитель понесёт ответственность за превышение скорости.
Комментарии
Ну чушь же и мутота. Хотите снизить, так снижайте а не занимайтесь профанацией безопасности. У ГИБДД целый институт на шее налогоплательщика сидит и всё на что он оказывается способный это бесконечно изобретать велосипед и генерировать чушь.
Во многих странах существуют электронные знаки, ограничивающие скорость в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки. Это намного правильнее, чем формулировка в наших ПДД "Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. ". Это даёт гайцам право обвинить водителя в неправильном выборе сорости в любом случае.
Нахрена это всё? Из пальца высасывают. Мы пока слишком нищие для электронных табло. Есть более нужные направления для траты денег. Основное - медицина.
выполнил ли требование знака автолюбитель
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а если это был автопрофи? (водитель грузовика)
или автоледи?
Надо изобрести автомобили с системой дистанционного принудительного ограничения скорости. Хочет водитель на каком-то участке ехать 100, а нельзя, система разрешает только 60.
У этих крейсеров в стрингах (стрингрейсер) номера повёрнуты так что их камеры ни читают
Ссылки на нищету и аргументация, что из-за неё что-то не будет работать- чушь и ересь.
Пока вы покупаете раздолбанные бэушные корчи со свалок Японии, США и Кореи, в кредит, пока у вас есть деньги на заправку и оплату штрафов- вас будут доить, поддерживая ваше самомнение "свободного человека".
Так что завалили гудок, стиснули зубы и вперёд, "плакать на жизнь и мерятся писЪюнами"- к любимым занятиям автолюбителя!
Митенька ржевский - очень не приятный человек. Все его высказывания на амике несут оскорбительный характер. Если карма существует - то гореть тебе в аду синем пламенем
"Ссылки на нищету и аргументация, что из-за неё что-то не будет работать- чушь и ересь."
Так уже не работает.
"Пока вы покупаете раздолбанные бэушные корчи со свалок Японии..."
Это уже давно неактуально, после повышения пошлин. Ты из прошлого строчишь эту чушь и ересь?
"Главное отличие от обычного информационного табло, предупреждающего о неблагоприятных условиях, – возможность штрафовать водителей, проигнорировавших временное ограничение". ну вот и вся "безопасность",очередная примочка для сбора денег.