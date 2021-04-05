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В России вводят новые способы ограничения скорости

, ИА "Амител"
Снизить аварийность призваны динамические дорожные знаки и камеры
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России тестируют динамические дорожные знаки, сообщает портал Autonews.ru. По информации издания, это не единственное нововведение, призванное ограничить скорость автомобилистов в сложных условиях и снизить аварийность.

"Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости, – уточнили журналисты. – При хорошей погоде они могут разрешать движение 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения – к примеру, снижать до 90 км/ч".

Главное отличие от обычного информационного табло, предупреждающего о неблагоприятных условиях, – возможность штрафовать водителей, проигнорировавших временное ограничение.

Для этого планируют устанавливать три камеры. Две – в месте динамического знака. Они будут фиксировать скорость автомобиля и время проезда участка. Третья камера расположится на расстоянии от 30 метров и позволит проверить, выполнил ли требование знака автолюбитель.

В случае выявления нарушения водитель понесёт ответственность за превышение скорости.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

5.04.2021 14:13
АБОРИГЕН

Ну чушь же и мутота. Хотите снизить, так снижайте а не занимайтесь профанацией безопасности. У ГИБДД целый институт на шее налогоплательщика сидит и всё на что он оказывается способный это бесконечно изобретать велосипед и генерировать чушь.

5.04.2021 14:23
- гость -

Во многих странах существуют электронные знаки, ограничивающие скорость в зависимости от погодных условий и дорожной обстановки. Это намного правильнее, чем формулировка в наших ПДД "Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. ". Это даёт гайцам право обвинить водителя в неправильном выборе сорости в любом случае.

5.04.2021 14:31
- гость -

Нахрена это всё? Из пальца высасывают. Мы пока слишком нищие для электронных табло. Есть более нужные направления для траты денег. Основное - медицина.

5.04.2021 14:44
гiсть

выполнил ли требование знака автолюбитель
---
а если это был автопрофи? (водитель грузовика)
или автоледи?

5.04.2021 14:57
Виктор

Надо изобрести автомобили с системой дистанционного принудительного ограничения скорости. Хочет водитель на каком-то участке ехать 100, а нельзя, система разрешает только 60.

5.04.2021 15:19
- гость -

У этих крейсеров в стрингах (стрингрейсер) номера повёрнуты так что их камеры ни читают

5.04.2021 15:26
Митенька ржевский

Ссылки на нищету и аргументация, что из-за неё что-то не будет работать- чушь и ересь.
Пока вы покупаете раздолбанные бэушные корчи со свалок Японии, США и Кореи, в кредит, пока у вас есть деньги на заправку и оплату штрафов- вас будут доить, поддерживая ваше самомнение "свободного человека".
Так что завалили гудок, стиснули зубы и вперёд, "плакать на жизнь и мерятся писЪюнами"- к любимым занятиям автолюбителя!

5.04.2021 15:48
- гость -

Митенька ржевский - очень не приятный человек. Все его высказывания на амике несут оскорбительный характер. Если карма существует - то гореть тебе в аду синем пламенем

5.04.2021 15:52
- гость -

"Ссылки на нищету и аргументация, что из-за неё что-то не будет работать- чушь и ересь."
Так уже не работает.

"Пока вы покупаете раздолбанные бэушные корчи со свалок Японии..."
Это уже давно неактуально, после повышения пошлин. Ты из прошлого строчишь эту чушь и ересь?


6.04.2021 07:11
могиканин

"Главное отличие от обычного информационного табло, предупреждающего о неблагоприятных условиях, – возможность штрафовать водителей, проигнорировавших временное ограничение". ну вот и вся "безопасность",очередная примочка для сбора денег.

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