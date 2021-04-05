В России вводят новые способы ограничения скорости

В России тестируют динамические дорожные знаки, сообщает портал Autonews.ru. По информации издания, это не единственное нововведение, призванное ограничить скорость автомобилистов в сложных условиях и снизить аварийность.

"Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки ограничения скорости, – уточнили журналисты. – При хорошей погоде они могут разрешать движение 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения – к примеру, снижать до 90 км/ч".

Главное отличие от обычного информационного табло, предупреждающего о неблагоприятных условиях, – возможность штрафовать водителей, проигнорировавших временное ограничение.

Для этого планируют устанавливать три камеры. Две – в месте динамического знака. Они будут фиксировать скорость автомобиля и время проезда участка. Третья камера расположится на расстоянии от 30 метров и позволит проверить, выполнил ли требование знака автолюбитель.

В случае выявления нарушения водитель понесёт ответственность за превышение скорости.