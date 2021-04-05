Организатора нападения на сибирских инкассаторов осудили на 11 лет

Красноярский краевой суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима организатора нападения на инкассаторов Сбербанка в мае прошлого года. Алексея Истягина признали виновным в разбое и бандитизме.

В пресс-службе суда также уточнили, что преступника обязали выплатить штраф, компенсацию морального вреда потерпевшим и возместить ущерб банку.

"Полтора миллиона каждому потерпевшему и возмещение вреда ПАО СБ – почти 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении суда.

Напомним, нападение на инкассаторов в Красноярске произошло 30 мая 2020 года. Сами инкассаторы получили тяжёлые ранения. Налётчики похитили 2 млн рублей. Позже всех троих злоумышленников задержали.