Хотел сделать фото. Сын худрука "Непосед" упал с крыши и погиб

Следственные органы проводят проверку по факту гибели в Московской области 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщает РИА Новости.
По версии следствия, подросток из окна третьего этажа перебрался на крышу, чтобы сделать фото, но не удержался и упал вниз. Полученные травмы оказались смертельными.
Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточнила, что мальчик и его семья "характеризуются положительно".
По факту гибели несовершеннолетнего следователи проводят проверку. По её итогам примут процессуальное решение.
Комментарии
Надеюсь, СК для рубки очередной палки не найдёт никакого виновного, который "должен был обеспечить безопасность" вскому психу, свернувшимуся на селфи?