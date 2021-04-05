Хотел сделать фото. Сын худрука "Непосед" упал с крыши и погиб

Следственные органы проводят проверку по факту гибели в Московской области 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, подросток из окна третьего этажа перебрался на крышу, чтобы сделать фото, но не удержался и упал вниз. Полученные травмы оказались смертельными.

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий уточнила, что мальчик и его семья "характеризуются положительно".

По факту гибели несовершеннолетнего следователи проводят проверку. По её итогам примут процессуальное решение.