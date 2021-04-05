Алтайские чиновники не видят угрозы детям в обрушении стены школы

Обвал части внешней кирпичной кладки стены лицея № 2 в Камне-на-Оби не представляет никакой угрозы для детей, заверила "Банкфакс" начальник управления образования администрации Каменского района Оксана Иванова.

По её словам, в этом месте "большого скопления школьников не бывает", а с внешней стороны к опасному участку никто подходить не будет из-за сугробов.

Обучение продолжается в штатном режиме, но на всякий случай стену всё-таки укрепили подпорочными балками, а окна заложили кирпичом.

Восстанавливать внешнюю кирпичную кладку планируют летом. По словам чиновницы, сейчас эти работы выполнить не представляется возможным.

Иванова уточнила, что место обрушения находится на удалении от учебных классов – в переходе между школой и столовой.

Напомним, 4 апреля стало известно, что в здании учебного заведения по адресу ул. Мамонтова, 20, осыпалась часть внешней кирпичной кладки. Упавшие кирпичи разбили окно на первом этаже школы.