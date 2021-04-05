Алтайские чиновники не видят угрозы детям в обрушении стены школы

Обвал части внешней кирпичной кладки стены лицея № 2 в Камне-на-Оби не представляет никакой угрозы для детей, заверила "Банкфакс" начальник управления образования администрации Каменского района Оксана Иванова.
По её словам, в этом месте "большого скопления школьников не бывает", а с внешней стороны к опасному участку никто подходить не будет из-за сугробов.
Обучение продолжается в штатном режиме, но на всякий случай стену всё-таки укрепили подпорочными балками, а окна заложили кирпичом.
Восстанавливать внешнюю кирпичную кладку планируют летом. По словам чиновницы, сейчас эти работы выполнить не представляется возможным.
Иванова уточнила, что место обрушения находится на удалении от учебных классов – в переходе между школой и столовой.
Напомним, 4 апреля стало известно, что в здании учебного заведения по адресу ул. Мамонтова, 20, осыпалась часть внешней кирпичной кладки. Упавшие кирпичи разбили окно на первом этаже школы.
Комментарии
Алтайские чиновники видят только тогда, аогда им финансово это выгодно. В остальном, им не до детей и тем более не до людей.
...переход с какой стороны обвалился? Со стороны учительской, или бывшего радиокружка (потом музкласс там был)?..
...жалко, 10 лет в школе этой отучился...
Ну да, если бы пришибло кого-либо, тогда было бы опасно, а так что волноваться.... Полностью описывает ситуацию в стране. Пока жареным не запахнет...